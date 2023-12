Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown покажут на The Game Awards 2023

На церемонии The Game Awards 2023 будет показан сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown, который прольет свет на персонажей и сюжет нового приключения в знаменитой серии Ubisoft.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января и сосредоточится на зрелищном экшене в двух с половиной измерениях, в очередной раз переосмыслив мир, изначально созданный Джорданом Мехнером в 1989 году.

Выход Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января и состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Ubisoft заявила, что на всех платформах игра будет работать при 60 FPS.