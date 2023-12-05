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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
3.2 79 оценок

Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown покажут на The Game Awards 2023

butcher69
Новости

На церемонии The Game Awards 2023 будет показан сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown, который прольет свет на персонажей и сюжет нового приключения в знаменитой серии Ubisoft.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января и сосредоточится на зрелищном экшене в двух с половиной измерениях, в очередной раз переосмыслив мир, изначально созданный Джорданом Мехнером в 1989 году.

Выход Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января и состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Ubisoft заявила, что на всех платформах игра будет работать при 60 FPS.

-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Коля Кощей

Я не знаю кто дerьmo ждет

4
Gradient_Zero

Фанаты олдскула, которые помнят настоящего Принца Персии

0
Alex40001 Gradient_Zero

если только с торента и только после замены персонажа возможно сюжета... кароче новую игру

0
GraF68ru

Ересь

3
Alex40001

им бы гг получше а не эту курицу

2
Игромэнс

Это не Принц Персии...

0