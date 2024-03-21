Ubisoft выпустила трейлер первого крупного обновления Prince of Persia: The Lost Crown

Первое бесплатное обновление контента для Prince of Persia: The Lost Crown доступно на всех платформах. Оно добавляет два новых режима — перманентной смерит и спидран — и новые наряды для Саргона. Ubisoft по такому поводу опубликовала новый трейлер игры.

Режим перманентной смерти, как следует из названия, завершает игру, если игрок умирает один раз. Он доступен при запуске новой игры, и те, кто справится с ним, получат новый наряд — Голо Хрома. Прохождение игры на уровне сложности «Бессмертный» с режимом перманентной смерти открывает золотой наряд.

Режим спидрана предлагает игрокам пройти игру как можно быстрее и отслеживает их лучшие попытки. Игроки, прошедшие игру менее чем за 10 часов на любом уровне сложности, получат костюм «Свифт-Саргон». Другие функции, повышающие качество жизни, включают покупку карт сокровищ у Фарибы в Хейвене за кристаллы времени.

По завершении истории карта, показывающая расположение всех оставшихся предметов истории, становится доступной для покупки.