В новом ролике Prince of Persia: The Lost Crown дали несколько полезных советов по прохождению

Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна с этой недели, и для всех, кто только собирается начать свое приключение, Ubisoft выпустила видеоролик, содержащий 6 советов о том, как справится с испытаниями в игре.

Метроидвания получилась довольно сложной, как часто бывает с играми этого жанра, так что это видео может стать своего рода первым руководством, полезным хотя бы для ознакомления с некоторыми основными элементами геймплея и сюжета.

Для того чтобы победить боссов и пройти дальше, все равно потребуется определенная сноровка в управлении.

Мы начнем с посещения основной базы, где обитают различные персонажи, имеющие большое значение для развития и становления главного героя, а затем исследуем различные другие области горы Каф, где происходит великое приключение героя игры.

Что касается боев, то ролике советуют сосредоточиться на изучении парирований и уклонений, которые очень важны для продвижения по игре, а что касается боссов — наблюдать и изучать их схемы атак.

В видеоролике также рекомендуется научиться оптимально использовать карту в поисках скрытых проходов и головоломок, а также покупать новые ее части, находя Фариба, спрятанного в различных локациях.

В целом игра от Ubisoft содержит большое количество секретов, поэтому важно научиться тщательно исследовать карту и открывать скрытые проходы, чтобы получить как можно больше ресурсов.

Релиз The Lost Crown состоится 18 января на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.