Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке

Ремейк Prince of Persia Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке, сообщает издательство.

Ожидаемый ремейк был анонсирован еще в 2020 году, однако, по некоторым данным, разработка игры шла не так гладко. Еще в мае прошлого года Ubisoft объявила, что разработка игры возвращается в Ubisoft Montreal - студию, создавшую оригинал 2003 года. "Это решение - важный шаг, и теперь команда, опираясь на работу, проделанную Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, возьмет необходимое время для перегруппировки усилий по масштабу игры, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления от этого ремейка классики всех времен, когда он будет готов", - написала Ubisoft в официальном сообщении в прошлом году.

Ранее в этом году Ubisoft сообщила, что ремейк находится на стадии разработки, а Ubisoft Montreal формирует команду разработчиков, что позволило предположить, что игра не будет выпущена в ближайшее время.

Прошло полгода, и на сайте X издатель опубликовал краткую информацию о ходе разработки игры, сообщив, что достигнут важный рубеж. Ubisoft добавила, что в будущем будет представлена более подробная информация об игре. "Как вы знаете, увлеченная команда Ubisoft Montreal переосмысливает эту легендарную историю, и сегодня мы рады сообщить, что проект прошел важную внутреннюю веху и разработка продолжается", - говорится в сообщении на сайте X. "Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше в будущем!"

Как уже было сказано, ремейк Sands of Time был анонсирован еще в 2020 году. Вначале игра планировалась к выходу в начале 2021 года.