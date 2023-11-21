на главную
об игре
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
8.9 1 158 оценок

Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке

butcher69
Новости

Ремейк Prince of Persia Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке, сообщает издательство.

Ожидаемый ремейк был анонсирован еще в 2020 году, однако, по некоторым данным, разработка игры шла не так гладко. Еще в мае прошлого года Ubisoft объявила, что разработка игры возвращается в Ubisoft Montreal - студию, создавшую оригинал 2003 года. "Это решение - важный шаг, и теперь команда, опираясь на работу, проделанную Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, возьмет необходимое время для перегруппировки усилий по масштабу игры, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления от этого ремейка классики всех времен, когда он будет готов", - написала Ubisoft в официальном сообщении в прошлом году.

Ранее в этом году Ubisoft сообщила, что ремейк находится на стадии разработки, а Ubisoft Montreal формирует команду разработчиков, что позволило предположить, что игра не будет выпущена в ближайшее время.

Прошло полгода, и на сайте X издатель опубликовал краткую информацию о ходе разработки игры, сообщив, что достигнут важный рубеж. Ubisoft добавила, что в будущем будет представлена более подробная информация об игре. "Как вы знаете, увлеченная команда Ubisoft Montreal переосмысливает эту легендарную историю, и сегодня мы рады сообщить, что проект прошел важную внутреннюю веху и разработка продолжается", - говорится в сообщении на сайте X. "Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше в будущем!"

Как уже было сказано, ремейк Sands of Time был анонсирован еще в 2020 году. Вначале игра планировалась к выходу в начале 2021 года.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dead Morrozzz

А помните как этот кал хотели выпускать чуть ли не сразу после анонса?

А теперь вот, важной(!) вехи достигнули.

Мда уж.

8
Fad454

Походу разработка идет с нуля, за индусами наверно решили не переделывать, легче заново начать))

0
Жопейро Сенче

Вышли на 1% готовности? Неужели?

2
saa0891

Собственно ни чего нового что можно было бы ожидать от Юбисофт,разработка ремейка разрабатывается,единственная игра которую я в коем то веке ждал от Юбиков и то они умудрились всё обосрать,я так понимаю они уже настолько деградировали со своим тупым конвейером что нормальную игру сделать просто не в состоянии,при качественном левел дизайне,тонной различных ловушек и механизмов,интересных противниках и боссах да всё это ещё в совокупности с замедлением и перемоткой времени можно такие интересные элементы и механики накрутить,но мечтать не вредно это не тот случай.

1
B e s i k

Я играл в три части Принца.Первая не помню название прошел на одном дыхании.Вторая 2008г с красивой мультяшной графикой увлекательная и с клёвой концовкой тоже очень понравилась.И последняя самая новая часть поиграл часа 2 и снёс чёт не зацепила.В Prince of Persia:The Sands of Time не играл.Какой бы там не вышел ремейк думаю с удовольствием пройду..

1
Bruce W

Самая лучшая часть из трилогии Принца - вторая. 2008 и 2010 не заехали

0
Fad454 Bruce W

Два трона лучшая

1
B e s i k Fad454

Глянул игру по названию.Да это именно эта часть о которой я сказал вначале.Она мне так же самая лучшая !

0
r23dom

читаю заголовок "преодолел "важный этап" в разработке" мысленно "закрыли к херам разработку"

1
GraF68ru

глядя на нового принца - лучше не надо.

1
hamshut

Писец, с момента анонса ремастера уже почти 4 года прошло)
Лучше бы ремейк Сплинтер Села пилили, единственные игры Юбиков, которые нравились всегда.

0