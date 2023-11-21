Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке

Ремейк Prince of Persia Sands of Time от Ubisoft преодолел "важный этап" в разработке, сообщает издательство.
Ожидаемый ремейк был анонсирован еще в 2020 году, однако, по некоторым данным, разработка игры шла не так гладко. Еще в мае прошлого года Ubisoft объявила, что разработка игры возвращается в Ubisoft Montreal - студию, создавшую оригинал 2003 года. "Это решение - важный шаг, и теперь команда, опираясь на работу, проделанную Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, возьмет необходимое время для перегруппировки усилий по масштабу игры, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления от этого ремейка классики всех времен, когда он будет готов", - написала Ubisoft в официальном сообщении в прошлом году.
Ранее в этом году Ubisoft сообщила, что ремейк находится на стадии разработки, а Ubisoft Montreal формирует команду разработчиков, что позволило предположить, что игра не будет выпущена в ближайшее время.
Прошло полгода, и на сайте X издатель опубликовал краткую информацию о ходе разработки игры, сообщив, что достигнут важный рубеж. Ubisoft добавила, что в будущем будет представлена более подробная информация об игре. "Как вы знаете, увлеченная команда Ubisoft Montreal переосмысливает эту легендарную историю, и сегодня мы рады сообщить, что проект прошел важную внутреннюю веху и разработка продолжается", - говорится в сообщении на сайте X. "Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше в будущем!"
Как уже было сказано, ремейк Sands of Time был анонсирован еще в 2020 году. Вначале игра планировалась к выходу в начале 2021 года.
А помните как этот кал хотели выпускать чуть ли не сразу после анонса?
А теперь вот, важной(!) вехи достигнули.
Мда уж.
Походу разработка идет с нуля, за индусами наверно решили не переделывать, легче заново начать))
Вышли на 1% готовности? Неужели?
Собственно ни чего нового что можно было бы ожидать от Юбисофт,разработка ремейка разрабатывается,единственная игра которую я в коем то веке ждал от Юбиков и то они умудрились всё обосрать,я так понимаю они уже настолько деградировали со своим тупым конвейером что нормальную игру сделать просто не в состоянии,при качественном левел дизайне,тонной различных ловушек и механизмов,интересных противниках и боссах да всё это ещё в совокупности с замедлением и перемоткой времени можно такие интересные элементы и механики накрутить,но мечтать не вредно это не тот случай.
Я играл в три части Принца.Первая не помню название прошел на одном дыхании.Вторая 2008г с красивой мультяшной графикой увлекательная и с клёвой концовкой тоже очень понравилась.И последняя самая новая часть поиграл часа 2 и снёс чёт не зацепила.В Prince of Persia:The Sands of Time не играл.Какой бы там не вышел ремейк думаю с удовольствием пройду..
Самая лучшая часть из трилогии Принца - вторая. 2008 и 2010 не заехали
Два трона лучшая
Глянул игру по названию.Да это именно эта часть о которой я сказал вначале.Она мне так же самая лучшая !
читаю заголовок "преодолел "важный этап" в разработке" мысленно "закрыли к херам разработку"
глядя на нового принца - лучше не надо.
Писец, с момента анонса ремастера уже почти 4 года прошло)
Лучше бы ремейк Сплинтер Села пилили, единственные игры Юбиков, которые нравились всегда.