Princess Peach: Showtime!, похоже, создана на движке Unreal Engine

Поскольку Nintendo якобы готовится представить свою консоль следующего поколения (и выпустить ее позже в этом году), поддержка Switch со стороны внутренних студий, скорее всего, продолжит замедляться, хотя у нас все еще есть несколько заметных релизов. Например, Princess Peach: Showtime! выйдет чуть больше чем через месяц, и хотя подробности о разработке игры поразительно скудны — как это часто бывает с играми Nintendo - один особенно примечательный кусочек, кажется, появился.
Как сообщил пользователь Akfamilyhome, похоже, что Princess Peach: Showtime! была разработана на движке Unreal Engine. Логотип движка можно увидеть на задней стороне коробки для игры, которая, как сообщается, была замечена в Китае.
Если это правда, то Princess Peach: Showtime! станет третьей игрой Nintendo от внутренних студий, использующей инструментарий Epic Games, после Yoshi's Crafted World 2019 года и Pikmin 4 2023 года. Однако сама Nintendo пока не подтвердила, на каком движке была разработана игра (и какая студия ее разрабатывала).
Princess Peach: Showtime! выходит 22 марта на Switch.