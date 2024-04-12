Princess Peach: Showtime! возглавляет японские чарты продаж третью неделю подряд

Компания Famitsu опубликовала последние еженедельные данные о розничных продажах в Японии, и вот уже третью неделю подряд с момента своего выхода в марте Princess Peach: Showtime! занимает первое место в чартах программного обеспечения. Приключенческая игра продалась в Японии на прошлой неделе в количестве более 19 000 экземпляров, а ее общий объем продаж превысил 124 000 экземпляров.
Rise of the Ronin также сохраняет хорошие показатели. Находясь на третьем месте, ролевой экшен с открытым миром разошелся тиражом более 12 000 копий, а ее общие продажи теперь находятся на расстоянии касания от 100-тысячного рубежа. В остальной части топ-10 доминирует ряд вечнозеленых игр для Switch, включая Mario Kart 8 Deluxe на 2 месте, Splatoon 3 на 6 месте, Nintendo Switch Sports на 7 месте и Animal Crossing: New Horizons на 6-м месте.
Что касается аппаратного обеспечения, то продажи всех консолей выросли в той или иной степени, но Switch стала самой продаваемой консолью недели, реализовав более 71 000 консолей. PS5 отстает от нее с большим отрывом - более 24 000 консолей.
Ниже вы можете ознакомиться с полными таблицами продаж аппаратного и физического программного обеспечения за неделю, завершившуюся 7 апреля.
Продажи игр в Японии на физических носителях на прошлой неделе (в скобках общее число продаж):
- [NSW] Princess Peach: Showtime! - 19,612 (124,432)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13,055 (5,781,663)
- [PS5] Rise of the Ronin - 12,080 (96,865)
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 9,898 (1,813,645)
- [NSW] Minecraft - 7,464 (3,491,021)
- [NSW] Splatoon 3 - 6,569 (4,270,899)
- [NSW] Nintendo Switch Sports - 6,497 (1,306,180)
- [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 6,189 (1,029,313)
- [NSW] Animal Crossing: Новые горизонты - 6,110 (7,735,293)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5,507 (5,481,777)
В своем мире там живут. Скупают все что нинтендо сделает
там другое
У них как обычно. Нормальные игры под запретом, играют во всякую дрисню))