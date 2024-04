Princess Peach: Showtime! возглавляет японские чарты продаж третью неделю подряд

Компания Famitsu опубликовала последние еженедельные данные о розничных продажах в Японии, и вот уже третью неделю подряд с момента своего выхода в марте Princess Peach: Showtime! занимает первое место в чартах программного обеспечения. Приключенческая игра продалась в Японии на прошлой неделе в количестве более 19 000 экземпляров, а ее общий объем продаж превысил 124 000 экземпляров.

Rise of the Ronin также сохраняет хорошие показатели. Находясь на третьем месте, ролевой экшен с открытым миром разошелся тиражом более 12 000 копий, а ее общие продажи теперь находятся на расстоянии касания от 100-тысячного рубежа. В остальной части топ-10 доминирует ряд вечнозеленых игр для Switch, включая Mario Kart 8 Deluxe на 2 месте, Splatoon 3 на 6 месте, Nintendo Switch Sports на 7 месте и Animal Crossing: New Horizons на 6-м месте.

Что касается аппаратного обеспечения, то продажи всех консолей выросли в той или иной степени, но Switch стала самой продаваемой консолью недели, реализовав более 71 000 консолей. PS5 отстает от нее с большим отрывом - более 24 000 консолей.

Ниже вы можете ознакомиться с полными таблицами продаж аппаратного и физического программного обеспечения за неделю, завершившуюся 7 апреля.

Продажи игр в Японии на физических носителях на прошлой неделе (в скобках общее число продаж):