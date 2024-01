Разнообразные наряды Принцессы Пич в новом трейлере Princess Peach: Showtime

С такими играми, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 и Super Mario Bros. Wonder в зеркале заднего вида, кажется, что поддержка Switch со стороны первых лиц начала сворачиваться. Но даже несмотря на то, что слухи о консоли следующего поколения Nintendo продолжают набирать обороты, на текущей консоли компании все еще есть несколько заметных релизов. Один из них — это, конечно же, Princess Peach: Showtime! И Nintendo выпустила новый трейлер, в котором еще раз показала геймплей игры.

Princess Peach: Showtime, в которой титулованная принцесса будет проходить различные тематические этапы, превращаясь в уникальные роли, каждая из которых будет иметь свои уникальные механики и способности, и именно этому посвящен новый трейлер игры. Ниндзя Пич использует скрытные и акробатические движения как для боя, так и для передвижения, а трансформация Ковбой Пич позволяет ей использовать лассо и скакать на лошади.

Princess Peach: Showtime! выходит на Nintendo Switch 22 марта.