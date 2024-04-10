IO Interactive объявила о назначении бывшего разработчика Massive Entertainment режиссёром миссий Project 007

Родриго Санторо, бывший сотрудник компании Massive Entertainment, разработчика The Division, присоединился к Project 007 от IO Interactive в качестве режиссёра миссий игры.

Говоря о своей новой должности в IO Interactive, Санторо выразил страсть к работе над приключением о Джеймсе Бонде и намерен создать «лучшую игру об агенте 007, когда-либо созданную».

Я очень рад присоединиться к IOI. Я восхищаюсь тем, как студия осмеливается внедрять инновации и создавать новые запоминающиеся игровые впечатления. Это особенно примечательно во времена, когда большинство компаний сосредоточены на создании сиквелов. Project 007 привлек мое внимание с того дня, как о нем было объявлено, и мне невероятно повезло работать с командой, создающей игру. Я смог увидеть больше игры, и в ней уже есть что-то уникальное.



Самое главное, каждый разговор, который я провел с членами команды, показал, что команда стремится предоставить незабываемый и уникальный опыт. Прямо сейчас я с нетерпением жду возможности начать работать с командой и вместе создать лучшую игру об агенте 007, когда-либо созданную.

Project 007 все еще находится на ранней стадии производства и на данный момент не имеет даты выхода. Однако еще в ноябре прошлого года генеральный директор IO Interactive охарактеризовал проект как «высшую шпионскую фантазию», а позже сообщил, что он будет открыт для создания нескольких игр о Джеймсе Бонде.