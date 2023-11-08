Project 007 было сложно одобрить: в игру о Джеймсе Бонде никто не верил

Project 007 — новая игра от IO Interactive, команды, известной по трилогии Hitman. Этот новый проект, безусловно, будет непростым для разработчика, но совладельцы — Хакан Абрак и Кристиан Эльвердам — заявили, что они уже преодолели одну проблему: убедить владельцев интеллектуальной собственности в том, что есть место для игры о Джеймсе Бонде.

В последнем выпуске журнала Edge Magazine (выпуск 391) Хакан Абрак сказал:

«У нас сложилось ясное впечатление, что в то время они не хотели игру. И я думаю, справедливо, что они были не очень удовлетворены некоторыми из последних игр».

Последними играми о Джеймсе Бонде были James Bond 007: Blood Stone в 2010 году и 007 Legends в 2012 году. James Bond 007: Blood Stone, по сути, представляла собой шутер от первого лица в стиле Call of Duty, который включал в себя окружение из самых известных фильмов саги, таких как Форт-Нокс из "Голдфингера" и уровень невесомости, основанный на "Лунном гонщике". Вместо этого 007 Legends была своего рода Goldeneye 64, которая, хотя и нравилась, не была верна персонажу. В то время игры не были хорошо приняты, и поэтому колебания Eon Productions по поводу создания еще одной игры о Бонде понятны.

По словам совладельца IO Interactive Кристиана Элвердама, их предложение по новому типу игры о Бонде было сосредоточено на уменьшении насилия за пределами основных целей и создании шпиона, способного появляться и уходть без особого хаоса. Как заявил в интервью Эльвердам:

«Это предложение помогло нам убедить группу Eon что, в том, как мы относимся к фантастике о секретных агентах, есть определенная изощренность».

Фактически, по мнению IO Interactive, Project 007 станет «настоящей шпионской фантастикой».