A.I.L.A., новая бразильская игра в жанре хоррор, получила первый геймплейный трейлер ©

Pulsatrix Studios только что выпустила трейлер своего последнего проекта, A.I.L.A. Игра в жанре ужасов разрабатывается на движке Unreal Engine 5, что позволит игрокам почувствовать больше реализма и страха.

Действие A.I.L.A. происходит в 2035 году, когда виртуальная реальность стала главной угрозой для человечества. Эта интригующая завязка обещает подарить захватывающее повествование, наполненное разнообразными сюжетными ходами и поворотами, заставляя игроков быть в напряжении от начала и до конца.

Бразильская студия Pulsatrix Studios получила известность после выхода Fobia - St. Dinfna Hotel, психологического хоррора, действие которого происходит в проклятом отеле в Санта-Катарине, по мотивам Г.П. Лавкрафта.

Разработчики обещают решить с помощью A.I.L.A очень актуальную для нашего времени проблему - взаимодействие между людьми и ИИ и то, как эти отношения могут повлиять на нашу жизнь.

Выход AILA запланирован на февраль 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.