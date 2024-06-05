Дополнение для Starfield может выйти сразу после Summer Games Fest

Bethesda работает над анонсированным дополнением к Starfield. Скоро состоится выставка Xbox, и это отличная возможность продемонстрировать его. По всей видимости, эти планы были раскрыты преждевременно.
Джефф Кили пытается убедить геймеров следить за презентацией Summer Games Fest, поэтому сейчас он раскрывает некоторые вещи, которые появятся на мероприятии. Впрочем, это не единственное мероприятие такого рода в ближайшем будущем: в воскресенье состоится Xbox Games Showcase.
В прошлом Microsoft предоставляла SGF информацию об играх, которые затем широко представлялись на Xbox Games Showcase. Предположительно, в этом году такой план был разработан для дополнения Starfield, и кульминацией его должен был стать внезапный релиз после выставки.
К сожалению, сюрприз был раскрыт Джеффом, который опубликовал фото интерфейса Xbox с иконкой Starfield, возвещающей о том, что дополнение уже доступно.
Так что остается ждать подробностей и официального трейлера, которые в данной ситуации кажутся формальностью.
Пусть еще настоится лет 5, тогда вспомню.
А это разве не релиз Криейшн Клаба с модами, а не длс? Там же написано Аддоны
А может и не выйти // Артём Ганник-Атаракс
Ему секрет доверили, а он всем разпи"дел.
Да всем насрать уже.