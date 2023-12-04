Авторы Payday 3 работают над кооперативной игрой во вселенной Dungeons & Dragons

Компания Starbreeze Entertainment объявила о том, что получила лицензию на вселенную Dungeons & Dragons для использования в грядущей игре Project Baxter. Выход игры запланирован на 2026 год, а Starbreeze выступит в качестве разработчика и издателя.

Игра под внутренним кодовым названием Project Baxter, действие которой происходит в мире Dungeons & Dragons, будет иметь кооперативный мультиплеер и модель игры-сервиса. Project Baxter выйдет на всех основных платформах в 2026 году и будет включать кросс-игру. Игра будет создана на движке Unreal Engine 5.

Тобиас Сьёгрен, генеральный директор Starbreeze заявил следующее:

Трудно представить себе лучшую пару, чем Dungeons & Dragons® и Starbreeze - обе они основаны на кооперативном и общественном опыте, "играй как хочешь" и бесконечной реиграбельности. Когда мы рассматривали перспективные IP для наших будущих проектов, Dungeons & Dragons всегда была на первом месте в нашем списке, и я невероятно счастлив объявить об этой лицензии. Я хочу поблагодарить Wizards of the Coast за то, что они были таким замечательным партнером. Разработка игры идет полным ходом, и мы с нетерпением ждем, когда в 2026 году появится потрясающий приключенческий экшен Dungeons & Dragons/