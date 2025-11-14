В Steam стартовало тестирование кооперативного экшена Project EVILBANE

Разработчик Netmarble Monster и издатель Netmarble открыли доступ к тестированию кооперативного ролевого экшена Project EVILBANE. Все желающие могут подать заявку на участие на странице игры в Steam.

Чтобы присоединиться к плейтесту, необходимо нажать на кнопку запроса доступа. Как сообщается на странице, когда разработчик будет готов пригласить больше участников, игроки, подавшие заявку, получат соответствующее уведомление по электронной почте. Сам проект представляет собой экшен от третьего лица во вселенной Raven, рассчитанный на совместное прохождение в группе до четырех человек.

Игрокам предстоит сражаться с демонами в мрачном фэнтезийном мире, свободно переключаясь между оружием ближнего и дальнего боя и настраивая умения персонажа под различные боевые ситуации. Как заявляют создатели, для победы над сложными боссами и выполнения стратегических миссий потребуются слаженные командные действия. Дата полноценного релиза Project EVILBANE пока не объявлена.