на главную
об игре
Godus 14.09.2013
Стратегия, Инди, Другой симулятор, Песочница
7.9 169 оценок

Скандальная Godus, работа известного Питера Молинье, была удалена из Steam

butcher69
Новости

Печальная сага игры Godus, неудачного духовного наследника серии Populous, подходит к концу.

Студия 22cans объявила о том, что игры Godus и Godus Wars сняты с продажи в Steam. Причиной тому послужили грядущие технические изменения в Amazon Web Services, которые повлияют на способность разработчиков доставлять необходимые файлы игр новым пользователям. Те, кто уже приобрел Godus или Godus Wars, по-прежнему смогут скачать игры из Steam и продолжить игру.

Интересно, что пока нет никаких признаков того, что Godus будет снята с распространения на мобильных iOS и Android.

Напомним, что Godus была разработана Питером Молинье, отцом серии Populous. Игра дебютировала в 2014 году и оказалась огромным разочарованием. О масштабах провала лучше всего говорит тот факт, что в Steam всего 27 % всех рецензий оценили игру, что сервис классифицирует как "в основном отрицательный" прием продукции. У Godus Wars еще хуже - всего 14 % положительных рецензий. Это связано с тем, что данная игра, вышедшая в 2016 году, так и не покинула ранний доступ.

-2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Великая игра, великая пирамида, великие мамонты.

0