Скандальная Godus, работа известного Питера Молинье, была удалена из Steam

Печальная сага игры Godus, неудачного духовного наследника серии Populous, подходит к концу.

Студия 22cans объявила о том, что игры Godus и Godus Wars сняты с продажи в Steam. Причиной тому послужили грядущие технические изменения в Amazon Web Services, которые повлияют на способность разработчиков доставлять необходимые файлы игр новым пользователям. Те, кто уже приобрел Godus или Godus Wars, по-прежнему смогут скачать игры из Steam и продолжить игру.

Интересно, что пока нет никаких признаков того, что Godus будет снята с распространения на мобильных iOS и Android.

Напомним, что Godus была разработана Питером Молинье, отцом серии Populous. Игра дебютировала в 2014 году и оказалась огромным разочарованием. О масштабах провала лучше всего говорит тот факт, что в Steam всего 27 % всех рецензий оценили игру, что сервис классифицирует как "в основном отрицательный" прием продукции. У Godus Wars еще хуже - всего 14 % положительных рецензий. Это связано с тем, что данная игра, вышедшая в 2016 году, так и не покинула ранний доступ.