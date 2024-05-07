Remedy отменила премиальную кооперативную многопользовательскую игру Project Kestrel

Remedy Entertainment решила отменить игру под кодовым названием Kestrel, чтобы сосредоточиться на других играх в своем портфолио, объявила студия-разработчик.

В Kestrel, перезапущенном проекте под кодовым названием Vanguard, который стартовал в ноябре 2023 года, небольшая команда работала над ранней концепцией кооперативной многопользовательской игры премиум-класса. Она разрабатывалась компанией Remedy Entertainment при совместном финансировании с Tencent и должна была быть издана совместно с Tencent.

По словам Remedy Entertainment, отмена Kestrel позволит другим текущим проектам по разработке игр получить опытных разработчиков, переведенных из Kestrel. Кроме того, отпала необходимость в инвестициях в проект, а также сократилась общая потребность Remedy Entertainment в персонале.

"Kestrel был многообещающим, но проект все еще находился на ранней стадии разработки", - сказал генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала в пресс-релизе. "Другие наши проекты успешно продвигаются и переходят на следующие этапы разработки, и повышение внимания к ним дает нам преимущества. Мы можем перераспределить талантливых разработчиков "Kestrel" в пользу других игровых проектов, а многие наши вспомогательные функции получат дополнительный фокус на своей деятельности. Это еще один способ обеспечить дальнейшее успешное развитие наших игровых проектов. Я хочу поблагодарить нашу команду разработчиков 'Kestrel'. Несмотря на то что мы решили прекратить работу над проектом в интересах Remedy, наша команда проделала хорошую работу и дала нам ценный опыт. Я также хочу поблагодарить компанию Tencent за сотрудничество. Они были очень профессиональны и поддерживали нас".