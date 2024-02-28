Анонсирован шутер с уклоном в реализм Project L33T

Казалось, что extraction-шутеры не прижились и больше подобных игр не появится. И вот, на горизонте замаячил еще один конкурент Escape from Tarkov. На этот раз речь идет о Project L.3.3.T., который дебютирует в конце этого года.



За создание Project L.3.3.T. отвечает Holmgard Games. Команда заявила, что игра выйдет во второй половине 2024 года. Они пообещали полную кастомизацию персонажей, реалистичное оружие с возможностью его модификации, а также глушение сообщений, перегрев и другие "симуляторные" элементы.

В Project L.3.3.T. Вы будете играть в одиночку или в группе, причем в последнем случае можно нанимать NPC в качестве наемников для команды. В игре будут присутствовать механики обезвоживания, потери крови, уровня энергии, отравления, усталости и многие другие "улучшения" геймплея. Также планируется торговля предметами между игроками.



Вы сможете обучать своего персонажа, находя пособия в игровом мире. Обещаны сюжетные миссии, особые боссы и фракции со сложными задачами. Каждые четыре месяца в Project L.3.3.T. будет выходить новый сезон с яркими событиями. Разработчики прямо говорят о том, что вдохновлялись Escape from Tarkov, DayZ и S.T.A.L.K.E.R..



Уже сейчас вы можете оформить предзаказ на игровые паки. Более дорогие из них дадут вам доступ к альфа-версии Project L.3.3.T., которая выйдет 1 марта. Более подробную информацию вы можете найти здесь.