Анонсирован шутер с уклоном в реализм Project L33T

Казалось, что extraction-шутеры не прижились и больше подобных игр не появится. И вот, на горизонте замаячил еще один конкурент Escape from Tarkov. На этот раз речь идет о Project L.3.3.T., который дебютирует в конце этого года.
За создание Project L.3.3.T. отвечает Holmgard Games. Команда заявила, что игра выйдет во второй половине 2024 года. Они пообещали полную кастомизацию персонажей, реалистичное оружие с возможностью его модификации, а также глушение сообщений, перегрев и другие "симуляторные" элементы.
В Project L.3.3.T. Вы будете играть в одиночку или в группе, причем в последнем случае можно нанимать NPC в качестве наемников для команды. В игре будут присутствовать механики обезвоживания, потери крови, уровня энергии, отравления, усталости и многие другие "улучшения" геймплея. Также планируется торговля предметами между игроками.
Вы сможете обучать своего персонажа, находя пособия в игровом мире. Обещаны сюжетные миссии, особые боссы и фракции со сложными задачами. Каждые четыре месяца в Project L.3.3.T. будет выходить новый сезон с яркими событиями. Разработчики прямо говорят о том, что вдохновлялись Escape from Tarkov, DayZ и S.T.A.L.K.E.R..
Уже сейчас вы можете оформить предзаказ на игровые паки. Более дорогие из них дадут вам доступ к альфа-версии Project L.3.3.T., которая выйдет 1 марта. Более подробную информацию вы можете найти здесь.
От реализма здесь только название в посте.
Очередной "Убийца Таркова"?
ПС: В их шутере про реализм, оружие уже не выглядит реалистично, начнем с этого)
20сек прошло, пока плеер переключился с 360р на 1080р, а у меня скорость 1000 Мбит/с
А у ПК какая скорость?
Не забывай, Лемон сказал, всё нормально! Вон, скоро и 4К завезут.
Дивизия в мире Таркова в гостях у Сталкера
Шутер с уклоном в реализм..... Аркадный мувмент "аля рельсы" как в коде, аркадные анимации, перекаты, клоунская кастомизация. ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ Реализм ХАХАХАХАХАХААХХХА
уклон не уклон аим бот и подсветка и усю
Анимации персонажа как будто картошку первый раз в жизни чистишь. Надо начинать с этого и дальше по списку.
тарков сосать 😂🤣
О а вот и Тарков 2.0 )
Ну и дичь
Это случаем игра не от тех, что делали фанатский РЕ с наполнением обойм и т.д.
Project LGBT - для настоящих ценителей жанра
Прям очень сильно отдаёт китайщиной какой то 🤔 Загуглил и вроде как написано что разрабы из Америки, очень слабо в это верится 🤔
Подсадки, подкаты, верёвки а ля каловдути, тупо намешали китайский интерфейс с механиками из варфейса, каловдути, апех, тарков, пионер и тд. Выглядит максимально вторично, но справедливости ради окружение неплохо сделано ну и за счёт посредственной графики видно что ФПС зашкаливает, не то что в Таркове...
Разработчики Holmgard Games подумали и решили " Зафигачим свой Тарков, с Блэк Джэком и шлю*ами!!!"
Ужасная отдача (её отсутствие), нет чувства стрельбы, звук максильное дерьмо. Дерьмовые эффекты взрывов, анимации 16 года (они даже в варфейсе лучше, чем тут, лол). Где здесь реализм?
Обычная донатно-помойная параша по типу the day before, которая хочет заработать на популярности Таркова.
Еще 1-ин тарков... вы серьезно?
Тарков 2?
Скорей американский заменитель Таркова :) Им захотелось свой блэкджек с реализмом и лутом, чтобы отбить аудиторию у злобных рюских.
Посмотрим кто выйграет в батле:)
добавлю, что им ничего не стоит отбить аудиторию. аудитория сама отваливается на фоне кринжа в разработке, оптимизации, глюков, десинхоронов, и лютой массы читеров. многие стримеры говорят, что в таркове самое высокое их соотношение из всех онлайн проектов.