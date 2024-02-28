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Project L.3.3.T. 2-й квартал 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
0 0 оценок

Анонсирован шутер с уклоном в реализм Project L33T

Procy_on
Новости

Казалось, что extraction-шутеры не прижились и больше подобных игр не появится. И вот, на горизонте замаячил еще один конкурент Escape from Tarkov. На этот раз речь идет о Project L.3.3.T., который дебютирует в конце этого года.

За создание Project L.3.3.T. отвечает Holmgard Games. Команда заявила, что игра выйдет во второй половине 2024 года. Они пообещали полную кастомизацию персонажей, реалистичное оружие с возможностью его модификации, а также глушение сообщений, перегрев и другие "симуляторные" элементы.

В Project L.3.3.T. Вы будете играть в одиночку или в группе, причем в последнем случае можно нанимать NPC в качестве наемников для команды. В игре будут присутствовать механики обезвоживания, потери крови, уровня энергии, отравления, усталости и многие другие "улучшения" геймплея. Также планируется торговля предметами между игроками.

Вы сможете обучать своего персонажа, находя пособия в игровом мире. Обещаны сюжетные миссии, особые боссы и фракции со сложными задачами. Каждые четыре месяца в Project L.3.3.T. будет выходить новый сезон с яркими событиями. Разработчики прямо говорят о том, что вдохновлялись Escape from Tarkov, DayZ и S.T.A.L.K.E.R..

Уже сейчас вы можете оформить предзаказ на игровые паки. Более дорогие из них дадут вам доступ к альфа-версии Project L.3.3.T., которая выйдет 1 марта. Более подробную информацию вы можете найти здесь.

41
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Bassota277

От реализма здесь только название в посте.

30
Garris1304

Очередной "Убийца Таркова"?

ПС: В их шутере про реализм, оружие уже не выглядит реалистично, начнем с этого)

5
r23dom

20сек прошло, пока плеер переключился с 360р на 1080р, а у меня скорость 1000 Мбит/с

5
Kolyambus55RUS

А у ПК какая скорость?

Спойлер
1
ratte88

Не забывай, Лемон сказал, всё нормально! Вон, скоро и 4К завезут.

2
CobraCoke1993

Дивизия в мире Таркова в гостях у Сталкера

3
tommy46

Шутер с уклоном в реализм..... Аркадный мувмент "аля рельсы" как в коде, аркадные анимации, перекаты, клоунская кастомизация. ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ Реализм ХАХАХАХАХАХААХХХА

3
McLaren MP4-4
И вот, на горизонте замаячил еще один конкурент Escape from Tarkov.
3
Alex40001

уклон не уклон аим бот и подсветка и усю

1
вупсич пупсич

Анимации персонажа как будто картошку первый раз в жизни чистишь. Надо начинать с этого и дальше по списку.

0
Леший3

тарков сосать 😂🤣

0
stalker_stas

О а вот и Тарков 2.0 )

0
FlagGes

Ну и дичь

0
vzglydizugla

Это случаем игра не от тех, что делали фанатский РЕ с наполнением обойм и т.д.

0
AntonivkA

Project LGBT - для настоящих ценителей жанра

0
hollo0w

Прям очень сильно отдаёт китайщиной какой то 🤔 Загуглил и вроде как написано что разрабы из Америки, очень слабо в это верится 🤔

Подсадки, подкаты, верёвки а ля каловдути, тупо намешали китайский интерфейс с механиками из варфейса, каловдути, апех, тарков, пионер и тд. Выглядит максимально вторично, но справедливости ради окружение неплохо сделано ну и за счёт посредственной графики видно что ФПС зашкаливает, не то что в Таркове...

0
impostor300
0
SiNoT

Разработчики Holmgard Games подумали и решили " Зафигачим свой Тарков, с Блэк Джэком и шлю*ами!!!"

0
ratte88

Ужасная отдача (её отсутствие), нет чувства стрельбы, звук максильное дерьмо. Дерьмовые эффекты взрывов, анимации 16 года (они даже в варфейсе лучше, чем тут, лол). Где здесь реализм?
Обычная донатно-помойная параша по типу the day before, которая хочет заработать на популярности Таркова.

0
Raphtallia

Еще 1-ин тарков... вы серьезно?

0
Mundfish

Тарков 2?

-3
Rаyden

Скорей американский заменитель Таркова :) Им захотелось свой блэкджек с реализмом и лутом, чтобы отбить аудиторию у злобных рюских.

4
Mundfish Rаyden

Посмотрим кто выйграет в батле:)

1
oldhoudini Rаyden

добавлю, что им ничего не стоит отбить аудиторию. аудитория сама отваливается на фоне кринжа в разработке, оптимизации, глюков, десинхоронов, и лютой массы читеров. многие стримеры говорят, что в таркове самое высокое их соотношение из всех онлайн проектов.

1