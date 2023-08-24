Genshin Impact в духе GTA: китайцы показали зрелищный трейлер Project Mugen ©

Китайская компания Netease Games анонсировала новую игру для ПК, PlayStation 5, iOS и Android с открытым миром Project Mugen, дебютный трейлер которой почти наверняка понравится любителям жанра.

Несмотря на то, что игра в значительной степени опирается на тропы gacha - ведь персонажи-вайфу созданы специально для того, чтобы опустошать ваши кошельки, - демонстрируемый геймплей впечатляет: здесь и маневрирование в стиле Человека-паука, и яркие боевые действия, и даже передвижение на автомобиле. Игра будет доступна для бесплатной загрузки, а предварительную регистрацию можно пройти на ее официальном сайте вот здесь.

"Project Mugen - это наше любовное письмо к городским фантазиям", - объясняет менеджер по маркетингу Ритен Хуанг. "Мы хотели создать мир, с которым игроки могли бы сродниться, и в то же время найти в нем достаточно загадок, чтобы заставить их вернуться. Город живой, и у каждого игрока будет свое уникальное путешествие по нему".