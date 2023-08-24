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Project Mugen TBA
4.8 5 оценок

Genshin Impact в духе GTA: китайцы показали зрелищный трейлер Project Mugen

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butcher69
Новости

Китайская компания Netease Games анонсировала новую игру для ПК, PlayStation 5, iOS и Android с открытым миром Project Mugen, дебютный трейлер которой почти наверняка понравится любителям жанра.

Несмотря на то, что игра в значительной степени опирается на тропы gacha - ведь персонажи-вайфу созданы специально для того, чтобы опустошать ваши кошельки, - демонстрируемый геймплей впечатляет: здесь и маневрирование в стиле Человека-паука, и яркие боевые действия, и даже передвижение на автомобиле. Игра будет доступна для бесплатной загрузки, а предварительную регистрацию можно пройти на ее официальном сайте вот здесь.

"Project Mugen - это наше любовное письмо к городским фантазиям", - объясняет менеджер по маркетингу Ритен Хуанг. "Мы хотели создать мир, с которым игроки могли бы сродниться, и в то же время найти в нем достаточно загадок, чтобы заставить их вернуться. Город живой, и у каждого игрока будет свое уникальное путешествие по нему".

21
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

Ахаха капец они наворовали анимации из спайдермена.

5
vit0208

Ну если хорошие анимации,почему бы и не взять

2
-zotik-

Даже звук)

2
Diablonos

Китайцы же

0
DEAD S.n.A.k.e.

Jesus fucking Christ, я заочно ОЧЕНЬ скептически отнёсся к проекту после того, как прочитал заголовок, но теперь это одна из самых ожидаемых мною игр. Просто за такой красивый открытый мир и активное передвижение по нему в это стоит сыграть! И то, что китайцы сразу в трейлере используют японскую озвучку обнадёживает - сразу видно (точнее слышно), что они "шарят" в том, что именно нужно людям. А какая песня на фоне, прямо Хироюки Савано вспоминается!

Пререгистрировался! Жду!

2
ugf16349

Интересный проект, но free-to-play напрягает меня. Игра мимо.

1
AndrewSolt

А ты хочешь платную гачу?))

3
ugf16349 AndrewSolt

Не знаю что за гача и знать не желаю. Но если ты имеешь ввиду платную игру с донатами. То ты не правильно понял. Я хочу, чтобы игра имела одиночную игру в открытом мире в стиле гта и имела возможность настройки персонажа, необязательно перестрелки и давить пешеходов.

0
-zotik- ugf16349

Есть же сейнт роу

0
JustA_NiceGuy AndrewSolt

Уж лучше так. Хватило мне TOF...

0
Kanagan81

блин и генш и хонкай ещё и это? блин когда работать то?)))

1
Комментарий удален
-zotik-

Там и в названии гта нет

2
PuserG

ну, машинки есть, город современный.
Я бы лучше сравнил это со спайдерменом, так как это будет типичная игра про добро, сражающееся со злом. ГТА как бэ не про ето)

0
Horardric

Мне не зашло, но не надо быть Вангой, чтобы понять, что игра будет успешной. Окупит свой бюджет 10 раз, - это и есть,б-дь, успех.

0
Mihan_The_Man

Что за анимешный киберпанк ?

0
JustA_NiceGuy

4k

0
Лунамария

Стилистика игры, мир и персонажи сразу запали. Однозначно ждём! Игрокам давно пора уже переходить в ложу анимешников. Чем нас больше, тем мы сильнее. ^_*

0
Winter Corsair
0
DlanZodchego

С точки зрения картинки (общей анимациии наполнения) выглядит достойно, конечно это добротно сщитое между собой копипаст из других проектов, это ожидаемо от китайских разрабов (это общий подход без поправки на отрасль), но вот что нельзя просто так скомуниздить это сценарий и сюжет и тут уже приходится лепить отсебятину и спотыкаясь сразу на все четыре ноги. В последние годы китайские студии при немалых бюджетах выпускают какие-то проекты, но оно пролетает мимо основного пула игровых ожиданий, нечто похожее и в кинопроизводстве для международного проката. Возможно когда-то набьют руку или найдут свой путь, возможно "Black Myth: Wu Kong" будет первой ласточкой (покрайне мере хотелось )

-1
ChiliPepper

С эпилепсией не поиграешь...

-1
Kanagan81

у меня эпилепсия и спокойно играю)

1
AndralStormborn

Что бы там ни было, но учитывая что это гача = кал для развода лохов.

Да и дизайн персонажей убого-нелепый, как и в гейщите.

-1
Кей Овальд

Выглядит неплохо, даже красиво местами. Но при этом выглядит как попытка сыграть на поле ХойоВёрс.

-3
Mimpro

Довольно круто, хотеть

-3
Real Slim Shady

Жесть, за китайцами будущее игростроя)) Мир который показан тут в разы живее чем то что предлагали нам Rockstar.

-3