Genshin Impact в духе GTA: китайцы показали зрелищный трейлер Project Mugen

Китайская компания Netease Games анонсировала новую игру для ПК, PlayStation 5, iOS и Android с открытым миром Project Mugen, дебютный трейлер которой почти наверняка понравится любителям жанра.
Несмотря на то, что игра в значительной степени опирается на тропы gacha - ведь персонажи-вайфу созданы специально для того, чтобы опустошать ваши кошельки, - демонстрируемый геймплей впечатляет: здесь и маневрирование в стиле Человека-паука, и яркие боевые действия, и даже передвижение на автомобиле. Игра будет доступна для бесплатной загрузки, а предварительную регистрацию можно пройти на ее официальном сайте вот здесь.
"Project Mugen - это наше любовное письмо к городским фантазиям", - объясняет менеджер по маркетингу Ритен Хуанг. "Мы хотели создать мир, с которым игроки могли бы сродниться, и в то же время найти в нем достаточно загадок, чтобы заставить их вернуться. Город живой, и у каждого игрока будет свое уникальное путешествие по нему".
Ахаха капец они наворовали анимации из спайдермена.
Ну если хорошие анимации,почему бы и не взять
Даже звук)
Китайцы же
Jesus fucking Christ, я заочно ОЧЕНЬ скептически отнёсся к проекту после того, как прочитал заголовок, но теперь это одна из самых ожидаемых мною игр. Просто за такой красивый открытый мир и активное передвижение по нему в это стоит сыграть! И то, что китайцы сразу в трейлере используют японскую озвучку обнадёживает - сразу видно (точнее слышно), что они "шарят" в том, что именно нужно людям. А какая песня на фоне, прямо Хироюки Савано вспоминается!
Пререгистрировался! Жду!
Интересный проект, но free-to-play напрягает меня. Игра мимо.
А ты хочешь платную гачу?))
Не знаю что за гача и знать не желаю. Но если ты имеешь ввиду платную игру с донатами. То ты не правильно понял. Я хочу, чтобы игра имела одиночную игру в открытом мире в стиле гта и имела возможность настройки персонажа, необязательно перестрелки и давить пешеходов.
Есть же сейнт роу
Уж лучше так. Хватило мне TOF...
блин и генш и хонкай ещё и это? блин когда работать то?)))
Там и в названии гта нет
ну, машинки есть, город современный.
Я бы лучше сравнил это со спайдерменом, так как это будет типичная игра про добро, сражающееся со злом. ГТА как бэ не про ето)
Мне не зашло, но не надо быть Вангой, чтобы понять, что игра будет успешной. Окупит свой бюджет 10 раз, - это и есть,б-дь, успех.
Что за анимешный киберпанк ?
4k
Стилистика игры, мир и персонажи сразу запали. Однозначно ждём! Игрокам давно пора уже переходить в ложу анимешников. Чем нас больше, тем мы сильнее. ^_*
С точки зрения картинки (общей анимациии наполнения) выглядит достойно, конечно это добротно сщитое между собой копипаст из других проектов, это ожидаемо от китайских разрабов (это общий подход без поправки на отрасль), но вот что нельзя просто так скомуниздить это сценарий и сюжет и тут уже приходится лепить отсебятину и спотыкаясь сразу на все четыре ноги. В последние годы китайские студии при немалых бюджетах выпускают какие-то проекты, но оно пролетает мимо основного пула игровых ожиданий, нечто похожее и в кинопроизводстве для международного проката. Возможно когда-то набьют руку или найдут свой путь, возможно "Black Myth: Wu Kong" будет первой ласточкой (покрайне мере хотелось )
С эпилепсией не поиграешь...
у меня эпилепсия и спокойно играю)
Что бы там ни было, но учитывая что это гача = кал для развода лохов.
Да и дизайн персонажей убого-нелепый, как и в гейщите.
Выглядит неплохо, даже красиво местами. Но при этом выглядит как попытка сыграть на поле ХойоВёрс.
Довольно круто, хотеть
Жесть, за китайцами будущее игростроя)) Мир который показан тут в разы живее чем то что предлагали нам Rockstar.