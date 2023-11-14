Дизайнер квестов CD Projekt рассказал о "сложностях" разработки Cyberpunk 2 на Unreal Engine

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско поделился некоторыми подробностями о следующей части Cyberpunk - загадочном проекте Orion. Он находится на очень ранней стадии, а его основной состав включает в себя директора игры Cyberpunk 2077 Габриэля Аматанджело, режиссера повествования Игоря Сарински и Сару Грюммер, эксперта-дизайнера квестов, которая работала над сюжетом для Джуди Альварес в предыдущей игре.

Все они переехали или находятся в процессе переезда из Польши в Бостон (США), где CD Projekt открыла новый офис. Одной из главных задач на данный момент является освоение движка Unreal Engine компании Epic. По мнению Саско, на данном этапе слишком большая команда разработчиков только усложняет работу, и лучше, если этой начальной "итерацией" будет заниматься "несколько заинтересованных лиц", которые смогут сохранить целостное видение, соответствующее характеру бренда.

Не стоит забывать и о том, что с релизом расширения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 в CD Projekt отказываются от фирменного движка REDengine в пользу новой технологии: Unreal Engine 5. Это уже само по себе вызов - и "возможность", по словам Саско. Работа с компанией-разработчиком движка, Epic Games, также является для него честью. Среди сотрудников огромной компании-разработчика из ЕС нет недостатка в опытных инженерах, у которых польскому разработчику есть чему поучиться:

Работа с Epic Games это нечто совершенно новое для нас: с одной стороны, это вызов, а с другой - большая честь. Это огромная студия - у них невероятное количество инженеров, очень опытных инженеров. В этом есть урок для нас.



Я не рассматриваю эту задачу как помеху, а скорее как возможность - я вижу столько возможностей сделать что-то потрясающее, поэтому я с нетерпением жду этого, но еще так много предстоит сделать в этом направлении.

Естественно, что результаты подобной работы будут заметны не сразу. Компания все еще ищет специалистов на руководящие должности, осваивает и подготавливает инструментарий EU5 для Project Orion и других игр.

Это касается и четвертого "Ведьмака", разработка которого также будет вестись на технологиях Epic Games последнего поколения. Впрочем, и этот проект доберется до игроков еще не скоро - самое раннее в 2025 году, если верить последним сведениям. Во всяком случае, ждать четвёртого "Ведьмака" придется не так долго, как ремейк первого эпизода саги "Ведьмак" под названием Project Orion и CD Projekt Red.

Это касается и четвертого "Ведьмака", который также разрабатывается с использованием технологий Epic Games последнего поколения. Впрочем, до игроков этот проект доберется не скоро — самое раннее в 2025 году, если верить последним сведениям. По крайней мере, "4" нам придется ждать меньше, чем Project Orion и ремейк первого "Ведьмак" от CD Projekt Red.