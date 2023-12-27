Orion, новая игра во франшизе Cyberpunk, будет разрабатываться CD Projekt RED North America

Следующая крупная игра, находящаяся в разработке студией CD Projekt RED, анонсирована вместе с Project Polaris (новый The Witcher). Это Project Orion, новая игра во франшизе Cyberpunk.

В рамках новой философско-стратегической модели различные студии CD Projekt RED будут работать над играми, которые совершенно не похожи друг на друга, у каждой из них будут свои масштабы, концепции, бюджеты и стратегии, подобно тому, как Ubisoft работает над своими играми, разделяя команды и отделы.

Что же касается " Project Orion", получившего название Cyberpunk 2, то он не будет иметь никакого отношения к студиям, создавшим The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Это связано с тем, что ответственной за проект станет студия CD Projekt RED North America, основанная в 2022 году и расположенная в Бостоне, США. Помимо CDPR North America, помогать в разработке будет CD Projekt RED Vancouver в Канаде, приобретенная в 2021 году и возглавляемая бывшими сотрудниками Rockstar, Ubisoft и EA.

Так же как и в случае с новым The Witcher, новый Cyberpunk покинет стадию предподготовки и перейдет к стадии полноценной разработки в 2024 году, причем обе игры будут возглавляться разными режиссерами, имеющими противоположные видения. Генеральный директор CD Projekt также подтвердил, что оба проекта являются ААА-разработками, имеют очень высокий бюджет и выйдут на консолях 9-го поколения (Xbox Series X|S и PlayStation 5).

Мы начнем полноценную работу над Orion, следующей большой Cyberpunk-игрой, также в 2024 году [наряду со следующей The Witcher]. Работа над концепцией началась некоторое время назад. Мы уже знаем, каким будет Orion. Однако команда находится в стадии формирования, и ее ядро составят разработчики из североамериканской студии CD Projekt RED в Бостоне".



На их основе мы построим более крупную структуру, включая нашу ванкуверскую команду CD Projekt RED. Конечно, будет и менее масштабная поддержка от разработчиков в Польше".

Чтобы справиться с двумя крупными ААА-проектами, находящимися в производстве, генерального директора CD Projekt спросили, не собирается ли студия расширяться дальше, на что он ответил утвердительно, но это не будет происходить традиционным образом.

Студии CD Projekt RED в Польше и CD Projekt RED в Северной Америке будут постепенно расширяться за счет привлечения новых талантов в течение 2024 и 2025 годов, но в отличие от того, что компания делала в последние годы, новые студии приобретаться не будут.