По мнению старшего сценариста, местом действия сиквелов Cyberpunk могут стать места за пределами Найт-Сити

Как в играх, так и вне их (в большей степени это относится к первому варианту), Cyberpunk как IP всегда был неразрывно связан с Найт-Сити - футуристическим суперкапиталистическим городом, который часто служил центральным местом действия киберпанковских историй. Так было и в игре Cyberpunk 2077, не говоря уже о ее нашумевшем расширении Phantom Liberty. Но раз уж CD Projekt RED переключила внимание на Cyberpunk 2 (или как там будет называться сиквел), то вполне естественно задаться вопросом: а будет ли действие игры снова происходить в Найт-Сити, как и в первой игре?

Не обязательно. В недавнем интервью GamingBolt Магда Зых (Magda Zych), старший сценарист-координатор CD Projekt RED, ответила на вопрос о том, может ли будущая игра Cyberpunk отойти от Найт-Сити в качестве места действия, и предположила, что это вполне возможно. По словам Зых, действие игры "может происходить в любом месте, где развивается суперкапитализм".

Как сказал создатель Cyberpunk Майк Пондсмит, киберпанк как жанр - это своего рода предупреждение о том, что может произойти, если мы как раса не будем осторожны. Это не такая уж абстрактная научно-фантастическая идея. Я думаю, что подобные истории могут происходить везде, где развивается суперкапитализм, приводящий к краху общества. Найт-Сити — это такое же место, как и любой другой город, реальный или воображаемый.

Конечно, на данный момент о сиквеле Cyberpunk 2077 (или Project Orion, как он сейчас называется) известно не так много, что вполне логично, учитывая тот факт, что CDPR только-только завершила работу над первой игрой. В начале этого года компания заявила, что сиквел находится на стадии "концептуального дизайна". Оно будет создано на движке Unreal Engine 5, а разрабатывать его будет новая команда в Северной Америке, состоящая из нескольких человек, работавших над первой игрой и ее расширением.

Ранее разработчики также сообщили, что пока не решили, будет ли следующая игра Cyberpunk от первого лица, как и ее предшественница. Подробнее об этом можно прочитать здесь.