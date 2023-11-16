По мнению старшего сценариста, местом действия сиквелов Cyberpunk могут стать места за пределами Найт-Сити

Как в играх, так и вне их (в большей степени это относится к первому варианту), Cyberpunk как IP всегда был неразрывно связан с Найт-Сити - футуристическим суперкапиталистическим городом, который часто служил центральным местом действия киберпанковских историй. Так было и в игре Cyberpunk 2077, не говоря уже о ее нашумевшем расширении Phantom Liberty. Но раз уж CD Projekt RED переключила внимание на Cyberpunk 2 (или как там будет называться сиквел), то вполне естественно задаться вопросом: а будет ли действие игры снова происходить в Найт-Сити, как и в первой игре?
Не обязательно. В недавнем интервью GamingBolt Магда Зых (Magda Zych), старший сценарист-координатор CD Projekt RED, ответила на вопрос о том, может ли будущая игра Cyberpunk отойти от Найт-Сити в качестве места действия, и предположила, что это вполне возможно. По словам Зых, действие игры "может происходить в любом месте, где развивается суперкапитализм".
Как сказал создатель Cyberpunk Майк Пондсмит, киберпанк как жанр - это своего рода предупреждение о том, что может произойти, если мы как раса не будем осторожны. Это не такая уж абстрактная научно-фантастическая идея. Я думаю, что подобные истории могут происходить везде, где развивается суперкапитализм, приводящий к краху общества. Найт-Сити — это такое же место, как и любой другой город, реальный или воображаемый.
Конечно, на данный момент о сиквеле Cyberpunk 2077 (или Project Orion, как он сейчас называется) известно не так много, что вполне логично, учитывая тот факт, что CDPR только-только завершила работу над первой игрой. В начале этого года компания заявила, что сиквел находится на стадии "концептуального дизайна". Оно будет создано на движке Unreal Engine 5, а разрабатывать его будет новая команда в Северной Америке, состоящая из нескольких человек, работавших над первой игрой и ее расширением.
Ранее разработчики также сообщили, что пока не решили, будет ли следующая игра Cyberpunk от первого лица, как и ее предшественница. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Правильно сказал, только не раса, а вид вообще-то.
И не суперкапитализм там. Обычный.
Что лично хотелось бы увидеть, так это продолжение истории V, но судя по одному из последних интервью с разработчиками, где они говорили, что у них изначально не было планов делать расширение к Cyberpunk 2077, которое продолжалось бы после финалов основной компании, увидеть продолжение истории данного персонажа в сиквеле будет скорей всего невозможно, к большому сожалению:(
Хорошая серия игр получится
единственное что понравилось там, это сюжет, остальное просто ужас, мертвый город NPC не чувствуются живыми, разве что сюжетные герои и то только в кат сценах, скучно было кататься управление блевотное, пустой город заняться не чем.
Еще больше лживых обещаний будет?)))
будет от 4го лица и с сюжетом (в отличии от первой)
кому этот кусок бага нужен? Они еще ведьмак 3 не избавили от багов, хотя сюжет там нормальный уже не напишешь. Но я через ИИ переписал диалоги, хоть играть можно, хотя боевка эт трындец.
Ну дак не играй, будто заставляют
кибер шляпа опять провалиться
Ну почему же, хомячки вот схавали и облизывают)))