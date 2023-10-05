CD Projekt не жалеют, что сделали Cyberpunk 2077 от первого лица, но еще не решили, как будет выглядеть сиквел ©

CD Projekt Red не жалеет, что сделала Cyberpunk 2077 игрой от первого лица, в отличие от франшизы Witcher от третьего лица, однако с Cyberpunk 2 под кодовым названием Orion компания еще не определилась.

Во время общения с инвесторами квест-директору Cyberpunk 2077 Павлу Саско, который будет работать над Orion, был задан вопрос о том, не собирается ли CD Projekt Red добавить в новую игру переключатель с третьего на первое лицо, и не жалеет ли компания о том, что в нынешней Cyberpunk его нет.

С нашей стороны никаких сожалений нет. Мы хотели, чтобы у Cyberpunk была своя индивидуальность и чтобы он был заметен как нечто иное. В наши дни игры продаются с помощью YouTube, Twitch и скриншоты, и это тот способ, который можно использовать, чтобы показать игрокам свою индивидуальность и неповторимость.

Саско продолжил: "Я хотел сказать, что перспектива от первого лица - это основная характеристика Cyberpunk, и ее восприятие игроками тоже. Он также заметно отличается от The Witcher, и это помогло нам создать индивидуальность продукта".

Квест-директор не стал раскрывать подробности, касающиеся Ориона, но предположил, что CD Projekt Red еще не определилась с выбором. Объяснив, почему в Cyberpunk 2077 команда включила только режим от первого лица, Саско добавил: "А вот с "Орионом" нам еще предстоит разобраться".

Конечно, до сиквела еще много лет, поскольку CD Projekt Red в настоящее время сосредоточена на следующей игре про Ведьмака, Polaris, которая выйдет не раньше 2025 года. Orion будет разрабатываться в новой североамериканской студии компании, которая пока находится в процессе строительства.

Тем не менее, разработка Orion официально началась. Главный креативный директор CD Projekt Red Адам Бадовски (Adam Badowski) также сообщил на презентации, что игра вышла на "уровень концептуального дизайна".

Презентация CD Projekt Red в рамках Дня инвестора была достаточно насыщенной, хотя, возможно, и не такой напряженной, как в 2022 году, когда компания анонсировала пять новых игр. Тем не менее, компания представила экранизацию Cyberpunk, подтвердила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 25 млн. копий, и сообщила, что генеральный директор Адам Кичиньский покидает свой пост.