CD Projekt не жалеют, что сделали Cyberpunk 2077 от первого лица, но еще не решили, как будет выглядеть сиквел

CD Projekt Red не жалеет, что сделала Cyberpunk 2077 игрой от первого лица, в отличие от франшизы Witcher от третьего лица, однако с Cyberpunk 2 под кодовым названием Orion компания еще не определилась.
Во время общения с инвесторами квест-директору Cyberpunk 2077 Павлу Саско, который будет работать над Orion, был задан вопрос о том, не собирается ли CD Projekt Red добавить в новую игру переключатель с третьего на первое лицо, и не жалеет ли компания о том, что в нынешней Cyberpunk его нет.
С нашей стороны никаких сожалений нет. Мы хотели, чтобы у Cyberpunk была своя индивидуальность и чтобы он был заметен как нечто иное. В наши дни игры продаются с помощью YouTube, Twitch и скриншоты, и это тот способ, который можно использовать, чтобы показать игрокам свою индивидуальность и неповторимость.
Саско продолжил: "Я хотел сказать, что перспектива от первого лица - это основная характеристика Cyberpunk, и ее восприятие игроками тоже. Он также заметно отличается от The Witcher, и это помогло нам создать индивидуальность продукта".
Квест-директор не стал раскрывать подробности, касающиеся Ориона, но предположил, что CD Projekt Red еще не определилась с выбором. Объяснив, почему в Cyberpunk 2077 команда включила только режим от первого лица, Саско добавил: "А вот с "Орионом" нам еще предстоит разобраться".
Конечно, до сиквела еще много лет, поскольку CD Projekt Red в настоящее время сосредоточена на следующей игре про Ведьмака, Polaris, которая выйдет не раньше 2025 года. Orion будет разрабатываться в новой североамериканской студии компании, которая пока находится в процессе строительства.
Тем не менее, разработка Orion официально началась. Главный креативный директор CD Projekt Red Адам Бадовски (Adam Badowski) также сообщил на презентации, что игра вышла на "уровень концептуального дизайна".
Презентация CD Projekt Red в рамках Дня инвестора была достаточно насыщенной, хотя, возможно, и не такой напряженной, как в 2022 году, когда компания анонсировала пять новых игр. Тем не менее, компания представила экранизацию Cyberpunk, подтвердила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 25 млн. копий, и сообщила, что генеральный директор Адам Кичиньский покидает свой пост.
Сделайте сайдскроллер с пиксельной графикой. Вот народ удивится то.
Ну так поработали на первым лицом на отлично!
Вид от первого лица очень хорошо вписывается в эту игру, и менять на вид от третьего это маразм.Если сделали от первого,так и продолжайте во всех последующих частях.
100% поддерживаю. Вид от 1 лица идеален для такой игры. Третье нафиг не нужно. И очень надеюсь, что реды не будут слушать нытиков и не превратят второй киберпанк в аналог GTA. Ведь основные претензии к киберпанку по факту основывались на сравнениях с GTA. И это печально.
Покупал игру в день выхода в стиме, комп не тянул да и багов было до задницы, вернул деньги. Сидел ждал когда доделают игру и обновил комп за это время. На этой недели скачал, играю. По мне так игра очень хорошая, хотя баги всё еще присутствуют.
Будет вид сбоку )))
С нашей стороны никаких сожалений нет.
А как же жёлтые картинки? Или это другое?))
прикольно из контекста выдернул
Я вот не понял тему с обнаженкой гг. Объясните кто знает, зачем настраивать гениталии и выбирать размер груди если при виде от первого лица все равно трусы, а большая грудь при взгляде в зеркало становится по умолчанию? т.е обнаженка работает только в инвентаре ?
Угу,гениталии ни на что не влияют.
Да вся кастомизация, равно как и настройка внешности, в принципе только ради инвентаря, зеркала и одной сцены для каждой концовки.
от пятого лица делайте, хотя бы играться интереснее будет
Могли бы хоть ролики сделать от 3 лица!
Надеюсь, что и следующий киберпанк будет строго от первого лица. Не нужно слушать нытиков, которые хотят превратить киберпанк в обычную GTA. Иначе всё испортят. Первое лицо единственный и лучший вариант для второй части.
Иначе всё испортят = и что же они испортят ?
Будет таким же консольным калом с кувырками и автоприцелом как и большинство экшенов от 3 лица)))
Учитывая количество модов для игры от 3 лица, они знали что такая потребность есть. Но реализовать игру полноценно в этом режиме им не позволяет движок. Пишу для тех, кто в проджектов какашками кидается)
в смысле двигло не позволяет? а как же ведьмак от 3-го лица.
Движок не позволяет? То есть Ведьмака 3 от третьего лица для тебя не существует? Причём движок у ведьмака 3 тот же самый, просто версия более старая.
Но тут дело в другом. Киберпанку 3 лицо не нужно от слова совсем. Киберпанку подходит исключительно 1 лицо и это лучший вариант. Потому киберпанк и сделали от 1 лица.