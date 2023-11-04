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Cyberpunk: Project Orion TBA
7.1 110 оценок

По словам разработчика Cyberpunk 2077, отмененные элементы могут появиться в сиквеле

Gruz_
Новости

Cyberpunk 2077 была крайне ожидаемой игрой. Студия CD Projekt Red, в которую вошли талантливые специалисты, уже успела прославиться. Благодаря тому, что трилогия The Witcher пользовалась большим успехом, RPG были их хлеб и масло. В то время Cyberpunk 2077 вызывала невероятный интерес. На смену средневековому сеттингу из The Witcher мы получили что-то более футуристическое. Но в итоге релиз игры оказался катастрофическим. В ней было столько проблем и ошибок, что студия потратила годы на то, чтобы довести игровой процесс до своих собственных стандартов.

Естественно, после многих лет работы с патчами и несколькими мелкими DLC игра изменилась. К тому же вместе с Phantom Liberty вышло и обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. При этом, как и в любой другой игре, ряд механик и особенностей не попали в проект. На днях IGN удалось побеседовать с Павлом Мельничуком (Pawel Mielniczuk), арт-директором Phantom Liberty.

В ходе беседы была затронута тема отбракованных функций, и был задан вопрос, есть ли что-то, что студия не успела добавить в игру. Точнее, речь шла о функциях, которые, возможно, не попали в список пожеланий во время работы над основным обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty. По словам Павла, разработчики никогда по-настоящему не заканчивают работу над игрой.

Говорят, что идеи появляются всегда, даже по истечении установленных сроков. А без сроков и финансовых препятствий разработка видеоигр может никогда не закончиться. Поэтому, оглядываясь назад, можно сказать, что у студии наверняка есть идеи и доработки, которые она хотела бы реализовать в Project Orion.

Я считаю, что как разработчик вы никогда не можете закончить игру. Всегда есть идея получше, новая возможность, мысль, которая приходит в голову ночью, через день после установленного срока. Время и бюджет - единственные факторы, которые могут остановить разработчика от улучшения. Но все эти новые идеи и концепты по дальнейшему улучшению игры скрупулезно фиксируются, и я уверен, что многие из них обязательно найдут свое отражение в процессе разработки следующей части Cyberpunk - проекта Orion.

В настоящее время CD Projekt Red работает над сиквелом Cyberpunk 2077. Известно только, что игра носит название Project Orion и разрабатывается в североамериканской студии. В остальном сообщить нам нечего. Скорее всего, это будет игра, которую мы не увидим в ближайшее время. Впрочем, после провального старта Cyberpunk 2077 руководство студии наверняка хочет, чтобы к выходу и публичному показу игра была максимально подготовлена.

27
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Молотильщик

а могут и не появиться

24
Liaschim

Вот и поехали обещания к сиквелу. Готовятся к открытию предзаказа?

16
Gridon

Только "могут" и "надеемся" от компании слышим.

Опять эти программисты нас водят за нос словами. А что потом? Выйдет игра сразу в 3 патча ныряют что "в следующем апдейте добавим". Ну ок, а я когда проект поиграю нормально, а? Не все же на апдейты надеяться. Или вообще отменят опять как в прошлый раз половину идей "из-за ограничений технологий". Да блин, хватит уже нас разводить, этот сиквел и выйдет через 10 лет ограниченным таймд релизом после 17 переносов.

Так что советую не верить этим пустобрехам и их обещаниям. Пока нормальный трейлер или хоть год релиза не назовут - ничего верить нельзя будет. Опять подведут скорее всего

5
Scorpion_GamePlay

И даже появятся, но перед релизом вырежут ибо не успеют оптимизировать их.

4
Bruce W

Не оптимизировать, а реализовать

-1
Jarvis666

Какой блин сиквел? Игре нужен приквел про Джеки, его очень быстро слили.

3
Lvinomord

Согласен. Хотелось в оригинале побольше миссий с ним.

1
Raf9111

щас когда перепроходил игру тоже это понял, в памяти казалось будто мы с ним дольше тусили… была бы норм тема на самом деле, да

-2
Дмитрий Дементье

да Джеки должен был уйти после середины

0
Understanding the Truth

Всё правильно ,режем полную игру и делаем на основе вырезанного сиквел и не надо напрягать серое вещество, для быстрого заработка денег и волки сыты и овцы целы, вот такой сейчас современный геймдев

3
Raf9111

Быстрого заработка?) ты примерно представляешь время между релизами этих игр? Конвеером еще назови)

-3
Understanding the Truth Raf9111

Это они тебе сказали что они все эти годы, трудятся создавая игру ? например релиз Киберпанка показал, как они вкладываются в игру

0
Raf9111 Understanding the Truth

а что они делают по твоему? Сидят кассирами и потом год работают Над игрой?

пожалуйста, не пиши что то еще глупее, прошу тебя)

0
Janekste Understanding the Truth

Релиз Киберпанка показал миру одну из лучших игр в жанре, в которую до сих пор играют спустя годы. Так что непонятно, ты о чём? Ведь Киберпанк по факту очень классная игра. Уж точно лучше всяких кривых Старфилдов - вот там реально в игру не вкладывались совсем, это видно.

-2
BDmitriy Janekste

Кривых? Сейчас прохожу DLC к Киберпанку. Недавно закончил Starfield. Первая игра до сих пор остаётся кривой и содержит больше багов, чем вторая. Не фанат ни той, ни другой игры

Спойлер
2
BaZiLisK

Ну собственно удивляться и не стоило, изначально было понятно куда половину контента вырежут.

1
Кот Миша

Горькая правда: столько наобещали, что идей хватит на несколько игор вперед)

1
Дмитрий Дементье

да и из первой можно сделать grand thief skyrim учитывая как мододелы добавляют новые механики, но судя повсему CDpr хотят побыстрее перелестнуть страницу

1
V13R

А могут и не могут

0
Кей Овальд

Могут. В версии 2.0, например.

0
KANSERVATOR

могут появиться

-1
Wolfenstein

а отмененный сюжет ? йок ? или есть надежда ?

-1
Комментарий удален
Wolfenstein Well-offZin

и на приставке не запустится ? да чтож это такое за игра то тогда и что у нее с оптимизацией xD интересная логика - чем дороже пека тем типа больше сюжетных поворотов чтоли нелинейных ? xD

1
Комментарий удален
Wolfenstein Well-offZin

пока только на слайдшоу из глупых комментариев отвлекаюсь а сюжета в игруле той что на печатной машинке что за мульен как небыло так и нет

1
Odesseet

Проект с лёгкой руки может быть завернут) Тут Fable никак не допилят,а между тем там постоянно ищут новых сотрудников что намекает на заведомо провальную авантюру. Игропром забуксовал,нужно это признать.

-1
Миханик Шестеренкин

Ага, а еще блэкджек со шлюхами.

-1
xXHASLXx

Ви в ленглейской дурке,потом возвращение в найт сити. Арасака идёт нахрен,вместе с Джони,миром правит зетатех. Ви становиться обычным человеком без имплантов. Самая хорошая концовка из всех что я видел) Продолжению однозначно быть)

-1
Mihanbo

ну первая часть с длс и 2.0 патчем играется отлично,мир хорош,сюжет тоже,тема киборгов не раскрыта,вместо нее тема интернет сетей каких-то(

надеюсь что вторая удивит еще более крутым городом,сюжетом и наконец то раскроют темы киборгов,киберпсихоза и т.д.

но думаю вторая часть больше удивит количеством лгбт(в первой половина романтичного интереса лгбт),ну и требованиями что то типо ртх8090,128гига оперы и проца 18700 на 300ядер( ждем релиз к 2035

-2
DarkScorpius
мир хорош

мир на фоне своих размеров пуст.

сюжет тоже

сюжет посредственный, с массой костылей и недоработок.

надеюсь что вторая удивит еще более крутым городом

Город сам по-себе отлично сделан, одни из немногих, кто полностью заслужил все свои деньги в студии - это именно дизайнеры города. Переплюнуть их будет крайне непросто.

сюжетом

просто хорошим, проработанным сюжетом. И нормальной аркой ГГ. И нормальным влиянием предистории - или одной, но качественно проработанной историей.

ну и требованиями что то типо ртх8090

Вполне вероятно. Тем более, что предыдущий движок был знаком студии, а новый - только осваивается.

-1
Janekste DarkScorpius

Мир на фоне своих размеров и наличия быстрого легкодоступного транспорта очень серьёзно заселён, там полно интересных занятий. Сюжет ачешуенный. Непонятно, почему ты этого не видишь?

-1
DarkScorpius Janekste
почему ты этого не видишь?

Потому что этого нет? Размеры большие, на примере джапан-тауна - даже есть многоуровневость, но для такого размера события достаточно редкие. Как и количество второстепенных миссий на район.

Сюжет ачешуенный

У героя почти полностью отсутствует арка, так же как и у Джонни. Многие сюжетные ходы испорчены реализацией, вроде идеи со смертью Джеки которая сработала бы куда лучше, если бы игрок провел с ним дольше времени - но даже офренда запорота напрочь (там где игрок по-логике через воспоминания собственного персонажа должен был раскрыть Джеки как личность, но оказывается, что сам ГГ его крайне плохо знает, несмотря на то, что пару лет жил с ним в одной квартире и считает его другом). Плюс дегенератски прикрученная предистория, которая не меняет личность ГГ вообще никак - что особенно контрастно смотрится при предистории корпората. Что в нем "ачешуенного"?

0
V3RB
Студия CD Projekt Red, в которую вошли талантливые специалисты, уже успела прославиться.

Настолько талантливые, что слава до сих пор их нагоняет)

Благодаря тому, что трилогия The Witcher пользовалась большим успехом, RPG были их хлеб и масло

Только 3 часть выстрелила. Остальные 2 части были большинству (в мире) нахрен не интересными.

P.S. Я до сих пор не понимаю, откуда столько в России фан...куколдов этой конторы П, которая однозначно показала свое негативное отношение к стране и ее людям?

-3
askazanov

Круто! Надеемся на лучшее!))))

-4