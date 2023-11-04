По словам разработчика Cyberpunk 2077, отмененные элементы могут появиться в сиквеле

Cyberpunk 2077 была крайне ожидаемой игрой. Студия CD Projekt Red, в которую вошли талантливые специалисты, уже успела прославиться. Благодаря тому, что трилогия The Witcher пользовалась большим успехом, RPG были их хлеб и масло. В то время Cyberpunk 2077 вызывала невероятный интерес. На смену средневековому сеттингу из The Witcher мы получили что-то более футуристическое. Но в итоге релиз игры оказался катастрофическим. В ней было столько проблем и ошибок, что студия потратила годы на то, чтобы довести игровой процесс до своих собственных стандартов.

Естественно, после многих лет работы с патчами и несколькими мелкими DLC игра изменилась. К тому же вместе с Phantom Liberty вышло и обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. При этом, как и в любой другой игре, ряд механик и особенностей не попали в проект. На днях IGN удалось побеседовать с Павлом Мельничуком (Pawel Mielniczuk), арт-директором Phantom Liberty.

В ходе беседы была затронута тема отбракованных функций, и был задан вопрос, есть ли что-то, что студия не успела добавить в игру. Точнее, речь шла о функциях, которые, возможно, не попали в список пожеланий во время работы над основным обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty. По словам Павла, разработчики никогда по-настоящему не заканчивают работу над игрой.

Говорят, что идеи появляются всегда, даже по истечении установленных сроков. А без сроков и финансовых препятствий разработка видеоигр может никогда не закончиться. Поэтому, оглядываясь назад, можно сказать, что у студии наверняка есть идеи и доработки, которые она хотела бы реализовать в Project Orion.

Я считаю, что как разработчик вы никогда не можете закончить игру. Всегда есть идея получше, новая возможность, мысль, которая приходит в голову ночью, через день после установленного срока. Время и бюджет - единственные факторы, которые могут остановить разработчика от улучшения. Но все эти новые идеи и концепты по дальнейшему улучшению игры скрупулезно фиксируются, и я уверен, что многие из них обязательно найдут свое отражение в процессе разработки следующей части Cyberpunk - проекта Orion.

В настоящее время CD Projekt Red работает над сиквелом Cyberpunk 2077. Известно только, что игра носит название Project Orion и разрабатывается в североамериканской студии. В остальном сообщить нам нечего. Скорее всего, это будет игра, которую мы не увидим в ближайшее время. Впрочем, после провального старта Cyberpunk 2077 руководство студии наверняка хочет, чтобы к выходу и публичному показу игра была максимально подготовлена.