По словам разработчика Cyberpunk 2077, отмененные элементы могут появиться в сиквеле

Cyberpunk 2077 была крайне ожидаемой игрой. Студия CD Projekt Red, в которую вошли талантливые специалисты, уже успела прославиться. Благодаря тому, что трилогия The Witcher пользовалась большим успехом, RPG были их хлеб и масло. В то время Cyberpunk 2077 вызывала невероятный интерес. На смену средневековому сеттингу из The Witcher мы получили что-то более футуристическое. Но в итоге релиз игры оказался катастрофическим. В ней было столько проблем и ошибок, что студия потратила годы на то, чтобы довести игровой процесс до своих собственных стандартов.
Естественно, после многих лет работы с патчами и несколькими мелкими DLC игра изменилась. К тому же вместе с Phantom Liberty вышло и обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. При этом, как и в любой другой игре, ряд механик и особенностей не попали в проект. На днях IGN удалось побеседовать с Павлом Мельничуком (Pawel Mielniczuk), арт-директором Phantom Liberty.
В ходе беседы была затронута тема отбракованных функций, и был задан вопрос, есть ли что-то, что студия не успела добавить в игру. Точнее, речь шла о функциях, которые, возможно, не попали в список пожеланий во время работы над основным обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty. По словам Павла, разработчики никогда по-настоящему не заканчивают работу над игрой.
Говорят, что идеи появляются всегда, даже по истечении установленных сроков. А без сроков и финансовых препятствий разработка видеоигр может никогда не закончиться. Поэтому, оглядываясь назад, можно сказать, что у студии наверняка есть идеи и доработки, которые она хотела бы реализовать в Project Orion.
Я считаю, что как разработчик вы никогда не можете закончить игру. Всегда есть идея получше, новая возможность, мысль, которая приходит в голову ночью, через день после установленного срока. Время и бюджет - единственные факторы, которые могут остановить разработчика от улучшения. Но все эти новые идеи и концепты по дальнейшему улучшению игры скрупулезно фиксируются, и я уверен, что многие из них обязательно найдут свое отражение в процессе разработки следующей части Cyberpunk - проекта Orion.
В настоящее время CD Projekt Red работает над сиквелом Cyberpunk 2077. Известно только, что игра носит название Project Orion и разрабатывается в североамериканской студии. В остальном сообщить нам нечего. Скорее всего, это будет игра, которую мы не увидим в ближайшее время. Впрочем, после провального старта Cyberpunk 2077 руководство студии наверняка хочет, чтобы к выходу и публичному показу игра была максимально подготовлена.
а могут и не появиться
Вот и поехали обещания к сиквелу. Готовятся к открытию предзаказа?
Только "могут" и "надеемся" от компании слышим.
Опять эти программисты нас водят за нос словами. А что потом? Выйдет игра сразу в 3 патча ныряют что "в следующем апдейте добавим". Ну ок, а я когда проект поиграю нормально, а? Не все же на апдейты надеяться. Или вообще отменят опять как в прошлый раз половину идей "из-за ограничений технологий". Да блин, хватит уже нас разводить, этот сиквел и выйдет через 10 лет ограниченным таймд релизом после 17 переносов.
Так что советую не верить этим пустобрехам и их обещаниям. Пока нормальный трейлер или хоть год релиза не назовут - ничего верить нельзя будет. Опять подведут скорее всего
И даже появятся, но перед релизом вырежут ибо не успеют оптимизировать их.
Не оптимизировать, а реализовать
Какой блин сиквел? Игре нужен приквел про Джеки, его очень быстро слили.
Согласен. Хотелось в оригинале побольше миссий с ним.
щас когда перепроходил игру тоже это понял, в памяти казалось будто мы с ним дольше тусили… была бы норм тема на самом деле, да
да Джеки должен был уйти после середины
Всё правильно ,режем полную игру и делаем на основе вырезанного сиквел и не надо напрягать серое вещество, для быстрого заработка денег и волки сыты и овцы целы, вот такой сейчас современный геймдев
Быстрого заработка?) ты примерно представляешь время между релизами этих игр? Конвеером еще назови)
Это они тебе сказали что они все эти годы, трудятся создавая игру ? например релиз Киберпанка показал, как они вкладываются в игру
а что они делают по твоему? Сидят кассирами и потом год работают Над игрой?
пожалуйста, не пиши что то еще глупее, прошу тебя)
Релиз Киберпанка показал миру одну из лучших игр в жанре, в которую до сих пор играют спустя годы. Так что непонятно, ты о чём? Ведь Киберпанк по факту очень классная игра. Уж точно лучше всяких кривых Старфилдов - вот там реально в игру не вкладывались совсем, это видно.
Кривых? Сейчас прохожу DLC к Киберпанку. Недавно закончил Starfield. Первая игра до сих пор остаётся кривой и содержит больше багов, чем вторая. Не фанат ни той, ни другой игры
Ну собственно удивляться и не стоило, изначально было понятно куда половину контента вырежут.
Горькая правда: столько наобещали, что идей хватит на несколько игор вперед)
да и из первой можно сделать grand thief skyrim учитывая как мододелы добавляют новые механики, но судя повсему CDpr хотят побыстрее перелестнуть страницу
А могут и не могут
Могут. В версии 2.0, например.
могут появиться
а отмененный сюжет ? йок ? или есть надежда ?
и на приставке не запустится ? да чтож это такое за игра то тогда и что у нее с оптимизацией xD интересная логика - чем дороже пека тем типа больше сюжетных поворотов чтоли нелинейных ? xD
пока только на слайдшоу из глупых комментариев отвлекаюсь а сюжета в игруле той что на печатной машинке что за мульен как небыло так и нет
Проект с лёгкой руки может быть завернут) Тут Fable никак не допилят,а между тем там постоянно ищут новых сотрудников что намекает на заведомо провальную авантюру. Игропром забуксовал,нужно это признать.
Ага, а еще блэкджек со шлюхами.
Ви в ленглейской дурке,потом возвращение в найт сити. Арасака идёт нахрен,вместе с Джони,миром правит зетатех. Ви становиться обычным человеком без имплантов. Самая хорошая концовка из всех что я видел) Продолжению однозначно быть)
ну первая часть с длс и 2.0 патчем играется отлично,мир хорош,сюжет тоже,тема киборгов не раскрыта,вместо нее тема интернет сетей каких-то(
надеюсь что вторая удивит еще более крутым городом,сюжетом и наконец то раскроют темы киборгов,киберпсихоза и т.д.
но думаю вторая часть больше удивит количеством лгбт(в первой половина романтичного интереса лгбт),ну и требованиями что то типо ртх8090,128гига оперы и проца 18700 на 300ядер( ждем релиз к 2035
мир на фоне своих размеров пуст.
сюжет посредственный, с массой костылей и недоработок.
Город сам по-себе отлично сделан, одни из немногих, кто полностью заслужил все свои деньги в студии - это именно дизайнеры города. Переплюнуть их будет крайне непросто.
просто хорошим, проработанным сюжетом. И нормальной аркой ГГ. И нормальным влиянием предистории - или одной, но качественно проработанной историей.
Вполне вероятно. Тем более, что предыдущий движок был знаком студии, а новый - только осваивается.
Мир на фоне своих размеров и наличия быстрого легкодоступного транспорта очень серьёзно заселён, там полно интересных занятий. Сюжет ачешуенный. Непонятно, почему ты этого не видишь?
Потому что этого нет? Размеры большие, на примере джапан-тауна - даже есть многоуровневость, но для такого размера события достаточно редкие. Как и количество второстепенных миссий на район.
У героя почти полностью отсутствует арка, так же как и у Джонни. Многие сюжетные ходы испорчены реализацией, вроде идеи со смертью Джеки которая сработала бы куда лучше, если бы игрок провел с ним дольше времени - но даже офренда запорота напрочь (там где игрок по-логике через воспоминания собственного персонажа должен был раскрыть Джеки как личность, но оказывается, что сам ГГ его крайне плохо знает, несмотря на то, что пару лет жил с ним в одной квартире и считает его другом). Плюс дегенератски прикрученная предистория, которая не меняет личность ГГ вообще никак - что особенно контрастно смотрится при предистории корпората. Что в нем "ачешуенного"?
Настолько талантливые, что слава до сих пор их нагоняет)
Только 3 часть выстрелила. Остальные 2 части были большинству (в мире) нахрен не интересными.
P.S. Я до сих пор не понимаю, откуда столько в России фан...куколдов этой конторы П, которая однозначно показала свое негативное отношение к стране и ее людям?
Круто! Надеемся на лучшее!))))