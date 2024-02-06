Ветераны игровой индустрии присоединились к созданию сиквела Cyberpunk 2077

Компания-разработчик CD Projekt RED объявила, что команду Project Orion, продолжения Cyberpunk 2077, анонсированное в октябре 2022 года, пополнил ряд высокопоставленных сотрудников.

Project Orion находится на ранней стадии разработки под руководством CD Projekt RED North America, базирующейся в США и Канаде. Руководят разработкой ветераны студии, участвовавшие в создании Cyberpunk 2077 и ее расширения "Призрачная свобода".

В рамках сегодняшних анонсов к команде присоединились:

Дэн Хернберг присоединяется к команде в качестве исполнительного продюсера. Он ранее занимал должность руководителя производства в Amazon Games, руководителя отдела производства и управления продуктами в Panic Button, а также работал в Blizzard Entertainment в качестве ведущего менеджера по продуктам. Он внес значительный вклад в такие игры, как New World, Apex Legends и Diablo III.

В прошлом Райан Барнард занимал высокие должности в индустрии видеоигр, включая должность директора игр в компаниях Massive Entertainment и Ubisoft, а также должность директора геймплея в разработчике игр Hitman - IO Interactive. В настоящее время он приступает к работе в качестве директора по дизайну.

Алан Виллани присоединяется к команде Project Orion в качестве технического директора. Ранее он занимал должность вице-президента по технологиям в различных игровых продуктах WB, в том числе управлял техническими аспектами нескольких игр серии Mortal Kombat.

Анна Мегилл (Anna Megill) - автор и сценарист с более чем 20-летним опытом работы в индустрии видеоигр, отмеченная наградами. Она присоединилась к Project Orion в качестве ведущего сценариста после успешного участия в создании таких игр, как Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane Studios), Avatar: Frontiers of Pandora (Massive Entertainment), Guild Wars 2 (ArenaNet), а также над грядущим проектом Fable (Playground Games).

Александр Фрид продолжит свою работу над сценарием для Project Orion. Ранее он занимал должность ведущего сценариста в BioWare, где среди прочего работал над Star Wars: The Old Republic. Он также писал сценарии и консультировал различные крупные студии, включая DICE, Obsidian Entertainment и Wizards of the Coast.

До этого анонса было известно, что в команде проекта ведущие роли занимают следующие персоны: Габриэль Аматанджело (геймдиректор), Павел Саско (заместитель геймдиректора), Игорь Сарзински (креативный директор), Анджей Стоп (кинематографический директор), Каспер Непокольчицкий (арт-директор по окружению), Сара Груммер (и.о. ведущего дизайнера квестов) и Каспер Косьценьский (технический директор).