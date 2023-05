CD Projekt подтверждает увольнения в студии, занимающейся разработкой спин-оффа "Ведьмака" ©

На прошлой неделе все были рады услышать, что Project Sirius, спин-офф игры Witcher, разрабатываемый в студии Molasses Flood компании CD Projekt, вернулся к работе после того, как в начале этого года у него возникли некоторые проблемы. Но в результате изменений в новом направлении проекта 29 человек, большинство из которых - сотрудники студии Molasses Flood, были уволены.



Sirius был представлен в октябре 2022 года как "инновационный подход ко вселенной The Witcher", разрабатываемый Molasses Flood при поддержке CD Projekt Red. CD Projekt приобрела компанию Molasses Flood, чьи предыдущие игры включают The Flame in the Flood и Drake Hollow, за полгода до этого, в апреле 2022 года.



Но в марте этого года CD Projekt списала значительную часть затрат на разработку игры до этого момента и заявила, что оценивает "масштаб и коммерческий потенциал" игры и "формулирует новую структуру" для нее.



В отчете, опубликованном на прошлой неделе, сообщалось, что "работа по определению новых рамок для Project Sirius" была завершена, и что в результате некоторые финансовые списания были отменены. Но вскоре после этого несколько сотрудников Molasses Flood заявили в социальных сетях, что их уволили. Сегодня CD Projekt подтвердила факт увольнения.

Поскольку проект изменился, изменился и состав команды, которая над ним работает - в основном со стороны The Molasses Flood. Конкретное число сотрудников, с которыми мы расстались, составляет 21 человек в США и 8 человек в Польше (работающие над проектом за пределами США).

CD Projekt отказалась от дальнейших комментариев, но 29 уволенных сотрудников - это потенциально очень глубокое сокращение команды разработчиков. На момент анонса игры в прошлом году над Sirius работало более 60 человек, и хотя невозможно узнать, насколько выросла команда с тех пор, короткий промежуток времени между анонсом и посадкой на мель не дал ей много времени на расширение. LinkedIn в настоящее время указывает, что в The Molasses Flood работает 11-50 человек - это не точный показатель, но очевидно, что это относительно небольшая студия.



Project Sirius - одна из пяти игр про Ведьмака, находящихся в разработке в CD Projekt: в разработке также находится совершенно новая трилогия и ремейк оригинальной ролевой игры, который "создается с нуля на Unreal Engine 5".