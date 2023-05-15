В студии по производству спин-оффа The Witcher произошли увольнения после реструктуризации проекта

На прошлой неделе, 11 мая, CD Projekt объявила о том, что Project Sirius фактически вернулся на круги своя и был успешно перезапущен на основе первоначального замысла. А позже, сотрудники студии The Molasses Flood, принадлежащей CD Projekt и занимающейся проектом, сообщили в соцсетях, что они были уволены из компании-разработчика.
Официально ни The Molasses Flood, ни CD Projekt не сообщали об увольнениях своих разработчиков. Бывший технический дизайнер повествования Роберт Бейли сообщил, что, к сожалению, на прошлой неделе его уволили из студии, расположенной в Бостоне.
Похоже, что увольнения коснулись и художественного отдела The Molasses Flood. Художница Элеонора Фальк также объявила, что она была уволена вместе с Бейли в тот же день, и теперь оба находятся в поисках новых возможностей.
Без официального сообщения от студии или ее владельца трудно судить о том, сколько разработчиков The Molasses Flood в конечном итоге пострадали от увольнений. Судя по сообщениям, из бостонской студии было уволено около 10 человек, но соцсети вряд ли могут быть показателем всей истории; если учесть, что на LinkedIn компании The Molasses Flood числится всего 43 сотрудника, то даже небольшое количество увольнений могло оказать большое влияние.
Хорошее начало работы
успешно перезапустили
Похоже это ппц товарищи