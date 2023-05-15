В студии по производству спин-оффа The Witcher произошли увольнения после реструктуризации проекта ©

На прошлой неделе, 11 мая, CD Projekt объявила о том, что Project Sirius фактически вернулся на круги своя и был успешно перезапущен на основе первоначального замысла. А позже, сотрудники студии The Molasses Flood, принадлежащей CD Projekt и занимающейся проектом, сообщили в соцсетях, что они были уволены из компании-разработчика.

Официально ни The Molasses Flood, ни CD Projekt не сообщали об увольнениях своих разработчиков. Бывший технический дизайнер повествования Роберт Бейли сообщил, что, к сожалению, на прошлой неделе его уволили из студии, расположенной в Бостоне.

Похоже, что увольнения коснулись и художественного отдела The Molasses Flood. Художница Элеонора Фальк также объявила, что она была уволена вместе с Бейли в тот же день, и теперь оба находятся в поисках новых возможностей.

Без официального сообщения от студии или ее владельца трудно судить о том, сколько разработчиков The Molasses Flood в конечном итоге пострадали от увольнений. Судя по сообщениям, из бостонской студии было уволено около 10 человек, но соцсети вряд ли могут быть показателем всей истории; если учесть, что на LinkedIn компании The Molasses Flood числится всего 43 сотрудника, то даже небольшое количество увольнений могло оказать большое влияние.