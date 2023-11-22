Для ретро-шутера Project Warlock 2 стала доступна вторая глава

Компания Retrovibe, издатель инди-игр, известный своими увлекательными ретро-играм, с радостью сообщила о выходе второй главы адреналинового ретро-шутера Project Warlock II. Во второй главе вы найдете 12 новых уровней, 4 новых вида оружия, книгу заклинаний с 5 магическими заклинаниями, 18 новых врагов и более 90 улучшений, которые позволят персонализировать игровой стиль и сделать его неповторимым при каждом прохождении.

Продолжая историю Палмера, вторая рассказывает об Урд. Изгнанная мастером в юном возрасте и оставленная умирать в демоническом измерении, Урд жаждет мести и использует для этого все имеющиеся в ее распоряжении средства. Воспользуйтесь новыми наборами оружия и умений, пополните арсенал Урд мощной энергией кристаллов и проложите свой путь через различные новые локации.

Новая система прогрессии "Wargression" позволяет игрокам персонализировать свой боевой стиль с помощью более чем 90 улучшений. Эти улучшения не только улучшают оружие, но и повышают защиту, магию и счетчик комбо. Развязывайте хаос с каждым заходом!

Project Warlock II с главами 1 и 2 доступна в Steam, GOG и Epic Games в режиме раннего доступа.