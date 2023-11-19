Вторая глава ретро-шутера Project Warlock II выйдет на ПК 21 ноября

Retrovibe, издатель инди-игр, известный своими захватывающими ретро-играми, объявил дату выхода второй главы адреналинового ретро-шутера от первого лица от Buckshot Software. Вторая глава Project Warlock II выйдет 21 ноября 2023 года в Steam для ПК, GOG и Epic Games Store.

Следуя за рассказом Палмера, глава 2 углубляется в историю Урд. Изгнанная хозяином в молодом возрасте и оставленная умирать в демоническом измерении, Урд жаждет мести и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы выполнить свою работу. Воспользуйтесь преимуществами новых наборов оружия и навыков, наполните арсенал Урд энергией мощного кристалла и расчистите себе путь через различные новые локации, расположенные на бруталистском Западе.

Новая система развития «Война» позволяет игрокам персонализировать свой боевой стиль с помощью более чем 90 улучшений. Эти улучшения не только улучшат оружие, но и усилят защиту, магию и счетчик комбо Урд.

Project Warlock II с главой 1 доступна в Steam, GOG и Epic Games в раннем доступе. Глава 2 принесет 12 новых уровней, 4 новых вида оружия, книгу заклинаний с 5 магическими заклинаниями, 18 монстров и более 90 улучшений, позволяющих персонализировать стиль игры и менять его при каждом прохождении.

Бесплатная демо-версия главы 2 уже доступна в Steam на GOG.