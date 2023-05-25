Авторы Project Zomboid изменят фермерство и добавят мелких животных в будущем обновлении ©

В предстоящем обновлении, о котором стало известно из недавнего сообщения в блоге Steam, Project Zomboid собирается усовершенствовать механизм земледелия и ввести в игру мелких животных.

Одним из наиболее значимых аспектов этого обновления является полная перестройка системы земледелия. В настоящее время разработчики игры работают над улучшением интерфейса и взаимодействий, связанных с фермерством. Ключевым аспектом этой разработки является введение новых спрайтов растений, представляющих различные состояния растений, что значительно обогатит механизм обратной связи с игроком.

В предыдущих версиях игры было ограниченное количество спрайтов растений для отдельных стадий роста и несколько общих спрайтов для вытоптанных растений. Однако в этом обновлении механика земледелия расширяется и охватывает гораздо более широкий спектр состояний растений. В этом обновлении будет добавлено около 600 спрайтов, которые будут представлять 15 различных культур и 8 трав в различных состояниях. Эти состояния включают растения, которые нездоровы из-за болезни или недостатка воды, умирающие или полностью мертвые растения, а также растения, которые были вытоптаны или раздавлены.

Кроме того, в обновлении фермерства будут введены сезоны выращивания, которые можно будет переключать в настройках песочницы. Большинство растений теперь будут иметь определенный сезон посадки, а определенные месяцы будут давать дополнительный урожай. Растения, посаженные не в сезон, скорее всего, завянут и погибнут. Эта новая динамика придаст системе земледелия большую реалистичность, делая игровой опыт более захватывающим и сложным. Знания о сезонах выращивания растений можно получить разными способами в игре: персонажи-фермеры будут знать их изначально, персонажи с чертой садовода будут знать большинство из них, а остальные можно узнать, читая пакеты с семенами и специальные руководства по земледелию.

В дополнение к улучшениям в фермерском хозяйстве, введение в игру мелких животных предложит более разнообразную игровую среду. Эта новая функция привнесет в игру иной уровень реализма и вовлеченности, а поведение таких животных, как кролики, будет регулироваться уникальными правилами. Включение животных также привнесет в игру дополнительные элементы, такие как отходы жизнедеятельности животных, которые можно использовать в различных целях.

Кроме того, продолжается работа над расширением карты, чему способствовало недавнее добавление Дирка в команду разработчиков карты. Эта новая область, возможно, будет выпущена вместе с 42-м обновлением или включена в его бета-версию, предоставляя игрокам более широкую среду для исследования.