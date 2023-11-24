Авторы Project Zomboid рассказали о некоторых системах и игровых механиках, которые появятся в будущем

Разработчик The Indie Stone опубликовал новую информацию о некоторых системах и игровых механиках, которые появятся в Project Zomboid в будущем

В новом дневнике разработчика, опубликованном в Steam, он подробно рассказывает о "ветке технического обновления build 42", которая является продолжением build 41 и содержит многие экспериментальные технологические обновления и изменения.

Пожалуй, наиболее интересной из них является система кузнечного дела, которая, по словам The Indie Stone, "прошла долгий путь за последний месяц".

По мнению The Indie Stone, в Project Zomboid "большинство предметов, которые, по логике вещей, могут быть изготовлены кузнечным способом в реальной жизни, можно будет изготовить кузнечным способом в игровом". В результате получается "более прочная, искусственная версия" стандартного предмета. В качестве примера можно привести шипованную биту, копье с острым наконечником и острый меч. Кузнечное дело также реализовано достаточно глубоко: вы можете создать свою собственную кузницу, затем перейти к созданию печи, горна и даже доменной печи.

Помимо всего вышеперечисленного, система ремесел также несет в себе совершенно новую систему жидкостей, и The Indie Stone утверждает, что они усердно работают над "преобразованием существующих систем в новую механику жидкостей".

В приведенном выше ролике показана работа над красителями, которые можно органично смешивать в контейнере, создавая различные цвета. Однако это лишь пример, похоже, что механика жидкости будет применяться и в других частях игры, что позволит создать более захватывающий симулятор выживания.

Еще одна вещь, которой The Indie Stone особенно радуется, - это новая механика дверей в Project Zomboid.

Двери в игре теперь будут вести себя более реалистично: если раньше они просто открывались, то теперь они будут анимированы, используя буфер глубины технологической ветки для повышения уровня погружения и имитации реальных дверей.

В этом дневнике разработчиков Project Zomboid содержится много другой интересной информации, так что если вам интересно, как развивается технологическая ветка игры, стоит прочитать его полностью вот здесь.

Среди других нововведений - дополнительные наборы голосов при создании персонажа, различные новые штрихи на картах и улучшения пользовательского интерфейса для высоких разрешений.

Если вы еще не знакомы с Project Zomboid, то это очень амбициозный инди-симулятор выживания, который находится в разработке как минимум с 2011 года.

Проект по-прежнему находится в стадии раннего доступа, а экспериментальные возможности, такие как многопользовательский режим на 100 игроков и другие, внедряются по мере разработки.

Вы можете приобрести игру прямо сейчас на ПК через Steam.