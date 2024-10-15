Один из массивных этапов полной русской локализации "Психонавтов 2" закончен

Команда локализаторов The Bullfinch Team поделилась в своих социальных сетях весьма радостной новостью для тех, кто по-прежнему ожидает полной русской локализации "Психонавтов 2" (которая делается совместно с Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver): они наконец-то закончили столь важный этап с перерисовкой текстур в проекте!
Если честно, то нам и самим верится с большим трудом
Локализация 913 файлов стала возможной благодаря 12 художникам, которые успели поучаствовать в проекте:
- Юрий Тишанинов;
- Антон Лесничин;
- Елизавета Никулина;
- Светлана Ермакова;
- Михаил Сергеев;
- Иван Горин;
- Анна Персиянова;
- Роман Нимяев;
- Софья Старенкова;
- Диана Спиридонова;
- Лина Яхина;
- Даниил Кузнецов.
И отдельно команда выделила ещё одного человека - Павла Виндец, который на протяжении трёх лет неустанно трудился и в итоге сделал большую часть из общего объёма - 645 текстур!.
The Bullfinch Team благодарят всех подписчиков за терпение и поддержку на протяжении всего процесса локализации текстур.
Ваша поддержка и доверие помогли нам преодолеть возникшие трудности и достичь этой важной вехи.
Также команда поделилась видео, демонстрирующее часть перерисованных текстур и переделанных 3D-моделей непосредственно в самой игре:
О сроке выхода локализации не сообщается, поскольку локализаторам ещё предстоит кое с чем пошаманить, дождаться окончания озвучки и сведения звука, а затем протестировать итоговый продукт и т. д.
Игру конечно выбрали для озвучки. Ну наверное есть фанаты, но столько игр интереснее и свежее есть, которым точно надо голоса.
Че как 3 года посидели на золотых слитках? Никто не просил! Просили перевод, на крайняк озвучку! Тянут резину до последнего!
Эти конторки я запомнил - копейки не занесу и желаю закрытия!
Народ, донатьте лучше тем, кто нейронкой запилит полный перевод за неделю + пару недель максимум на исправление мелких ошибок! А не подобным долботрясам, которые будут специально долго делать работу, как разрабы в бесконечном "раннем доступе".
Золотых слитках? Простите, но вы о чем?
Мы изначально заявляли о полной локализации игры от наших команд.
Если вы считаете, что мы специально тянули, то это неправда. Но опять же, это ваше право так считать, как вам будет угодно