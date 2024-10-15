Один из массивных этапов полной русской локализации "Психонавтов 2" закончен

Команда локализаторов The Bullfinch Team поделилась в своих социальных сетях весьма радостной новостью для тех, кто по-прежнему ожидает полной русской локализации "Психонавтов 2" (которая делается совместно с Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver): они наконец-то закончили столь важный этап с перерисовкой текстур в проекте!

Если честно, то нам и самим верится с большим трудом

Локализация 913 файлов стала возможной благодаря 12 художникам, которые успели поучаствовать в проекте:

Спойлер

Юрий Тишанинов;

Антон Лесничин;

Елизавета Никулина;

Светлана Ермакова;

Михаил Сергеев;

Иван Горин;

Анна Персиянова;

Роман Нимяев;

Софья Старенкова;

Диана Спиридонова;

Лина Яхина;

Даниил Кузнецов.

И отдельно команда выделила ещё одного человека - Павла Виндец, который на протяжении трёх лет неустанно трудился и в итоге сделал большую часть из общего объёма - 645 текстур!.



The Bullfinch Team благодарят всех подписчиков за терпение и поддержку на протяжении всего процесса локализации текстур.

Ваша поддержка и доверие помогли нам преодолеть возникшие трудности и достичь этой важной вехи.

Также команда поделилась видео, демонстрирующее часть перерисованных текстур и переделанных 3D-моделей непосредственно в самой игре:

О сроке выхода локализации не сообщается, поскольку локализаторам ещё предстоит кое с чем пошаманить, дождаться окончания озвучки и сведения звука, а затем протестировать итоговый продукт и т. д.