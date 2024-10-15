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Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.3 215 оценок

Один из массивных этапов полной русской локализации "Психонавтов 2" закончен

Юрий Тишанинов

Команда локализаторов The Bullfinch Team поделилась в своих социальных сетях весьма радостной новостью для тех, кто по-прежнему ожидает полной русской локализации "Психонавтов 2" (которая делается совместно с Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver): они наконец-то закончили столь важный этап с перерисовкой текстур в проекте!

Если честно, то нам и самим верится с большим трудом

Локализация 913 файлов стала возможной благодаря 12 художникам, которые успели поучаствовать в проекте:

Спойлер
  • Юрий Тишанинов;
  • Антон Лесничин;
  • Елизавета Никулина;
  • Светлана Ермакова;
  • Михаил Сергеев;
  • Иван Горин;
  • Анна Персиянова;
  • Роман Нимяев;
  • Софья Старенкова;
  • Диана Спиридонова;
  • Лина Яхина;
  • Даниил Кузнецов.

И отдельно команда выделила ещё одного человека - Павла Виндец, который на протяжении трёх лет неустанно трудился и в итоге сделал большую часть из общего объёма - 645 текстур!.

The Bullfinch Team благодарят всех подписчиков за терпение и поддержку на протяжении всего процесса локализации текстур.

Ваша поддержка и доверие помогли нам преодолеть возникшие трудности и достичь этой важной вехи.

Также команда поделилась видео, демонстрирующее часть перерисованных текстур и переделанных 3D-моделей непосредственно в самой игре:

О сроке выхода локализации не сообщается, поскольку локализаторам ещё предстоит кое с чем пошаманить, дождаться окончания озвучки и сведения звука, а затем протестировать итоговый продукт и т. д.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
igrokboy

Игру конечно выбрали для озвучки. Ну наверное есть фанаты, но столько игр интереснее и свежее есть, которым точно надо голоса.

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Макс Макс 007

Че как 3 года посидели на золотых слитках? Никто не просил! Просили перевод, на крайняк озвучку! Тянут резину до последнего!

Эти конторки я запомнил - копейки не занесу и желаю закрытия!

Народ, донатьте лучше тем, кто нейронкой запилит полный перевод за неделю + пару недель максимум на исправление мелких ошибок! А не подобным долботрясам, которые будут специально долго делать работу, как разрабы в бесконечном "раннем доступе".

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Юрий Тишанинов

Золотых слитках? Простите, но вы о чем?

Мы изначально заявляли о полной локализации игры от наших команд.

Если вы считаете, что мы специально тянули, то это неправда. Но опять же, это ваше право так считать, как вам будет угодно

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