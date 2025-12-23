Неожиданный ажиотаж: альфа-тест PUBG Black Budget превзошёл ожидания KRAFTON

Компания KRAFTON подвела итоги первого закрытого альфа-тестирования PUBG Black Budget — нового экстракшн-шутера с мистическими элементами во вселенной PUBG. По словам разработчиков, интерес к тесту оказался значительно выше прогнозов: участие приняли больше игроков, чем ожидалось, что позволило собрать обширный массив отзывов.

В официальном сообщении в Steam команда отметила, что альфа помогла оценить потенциал атмосферы, визуального стиля и базовых игровых систем. При этом игроки активно указывали на проблемные моменты: неоднозначные ощущения от стрельбы, недостаточную читаемость боевых ситуаций и усталость от повторяющихся забегов. В ходе теста также выявились технические сложности — нестабильная работа и вылеты, а ещё проблемы с читами, из-за чего разработчикам пришлось оперативно усиливать меры безопасности.

Все полученные отзывы сейчас находятся на стадии анализа. KRAFTON пообещала вернуться к тестированию на «Острове Коли», когда игра будет в более отполированном состоянии. PUBG Black Budget позиционируется как более доступная альтернатива Escape from Tarkov, и успешный альфа-тест показывает, что интерес к жанру extraction shooters продолжает расти. Следующего шанса опробовать игру, впрочем, придётся подождать.