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об игре
The Punisher 16.01.2005
8.7 625 оценок

Mechanics VoiceOver анонсировали переозвучку игры "The Punisher"

Алекс470
Новости

На днях Mechanics VoiceOver анонсировали полную переозвучку игры про Карателя. Данная игра является экшеном от 3-го лица и была разработана уже почившей студией Volition (Серия Saints Row и Red Faction)

Хоть игра и была издана компанией Руссобит-М и полностью озвучена на русский, качество самой озвучки и перевода проверку временем не проходит, что и послужило поводом создания новой русской озвучки. На видео, которое прилагается к анонсу, показана вступительная заставка, в которой Фрэнк Касл расправляется с бандой якудз "Вечное солнце" и затем сдаётся в руки полиции.

Данный анонс никак не повлияет на выход уже заявленных локализаций Hi Fi Rush и The Callisto Protocol, поскольку локализацию делает новый куратор.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
hamshut

Их анонсы уже не радуют, а подклинивают) Уже столько наанонсировали, что даже страшно)

4
rexstorz

Зачем ??
Есть более интересные игры для озвучки и уж тем более современные и актуальные((

4
ivan41kds

эта игра интересная, не надо ляля

-3
AlexFullBeast ivan41kds
эта игра интересная, не надо ляля

Игра топ, но её даже не купить нигде официально. Нормальной поддержки современных систем тоже нет.

Это уж точно не то, где стоило делать озвучку.

0
Extor Menoger

Просирают свободные деньги куда хотят

0
rexstorz ivan41kds

Пусть она и интересная, но лучше б GTA 5 озвучили бы ))
А ну да это ж сложновато ))

-2
Алекс470 rexstorz

А что-ж вы не озвучите?)

0
1barac9U7ada7

И выйдет она 1 апреля. Ржу не могу

3
askazanov

Зачем??? Там всё итак идеально!!! Игра топ своего времени! Лично проходил её много раз .

3
aka_poroh

Вот и я не понимаю...
"— Эйс, это тот чувак — кончатель!"

-1
Deveron

Когда заняться нечем, занимаются бредом. Куча игр не переведено, они переозвучивают то что переведено, ппц...

2
Madiark

Spider man web of shadow и Ultimate spider man нуждаются в озвучке

1
Алекс470

Вео Оф Шадоус нынче работает хуже Карателя, лол

0
danilukHF

ну потом скажут что им запретили)

0
Алекс470

Интересно кто? Студия Volition как бы закрылась, да и им дела нет до Карателя. Руссобит-М давно не существует

0
AlexFullBeast Алекс470
Интересно кто? Студия Volition как бы закрылась, да и им дела нет до Карателя.

Представь себе все права на продукты Volition остались у Embracer. Они даже уже заявили, что Saints Row и Red Faction будут жить, но без Volition. Исходит игры явно в архивах Embracer.

Руссобит-М давно не существует

У них и прав никаких нет...

0
Алекс470 AlexFullBeast

вряд ли им будет дело до какой то там озвучки. Более актуальные игры переводят и ничего

0
UnchangingElder

Конечно. То что надо. Все ж уже переведено.) Дбл

0
The Dark Side

Lol, легендарная озвучка Дюжева - это единственное, что может заставить хоть кого-то проходить эту игру в 2023.

-1
Алекс470

за себя говори)

1