Mechanics VoiceOver анонсировали переозвучку игры "The Punisher"

На днях Mechanics VoiceOver анонсировали полную переозвучку игры про Карателя. Данная игра является экшеном от 3-го лица и была разработана уже почившей студией Volition (Серия Saints Row и Red Faction)
Хоть игра и была издана компанией Руссобит-М и полностью озвучена на русский, качество самой озвучки и перевода проверку временем не проходит, что и послужило поводом создания новой русской озвучки. На видео, которое прилагается к анонсу, показана вступительная заставка, в которой Фрэнк Касл расправляется с бандой якудз "Вечное солнце" и затем сдаётся в руки полиции.
Данный анонс никак не повлияет на выход уже заявленных локализаций Hi Fi Rush и The Callisto Protocol, поскольку локализацию делает новый куратор.
Их анонсы уже не радуют, а подклинивают) Уже столько наанонсировали, что даже страшно)
Зачем ??
Есть более интересные игры для озвучки и уж тем более современные и актуальные((
эта игра интересная, не надо ляля
Игра топ, но её даже не купить нигде официально. Нормальной поддержки современных систем тоже нет.
Это уж точно не то, где стоило делать озвучку.
Просирают свободные деньги куда хотят
Пусть она и интересная, но лучше б GTA 5 озвучили бы ))
А ну да это ж сложновато ))
А что-ж вы не озвучите?)
И выйдет она 1 апреля. Ржу не могу
Зачем??? Там всё итак идеально!!! Игра топ своего времени! Лично проходил её много раз .
Вот и я не понимаю...
"— Эйс, это тот чувак — кончатель!"
Когда заняться нечем, занимаются бредом. Куча игр не переведено, они переозвучивают то что переведено, ппц...
Spider man web of shadow и Ultimate spider man нуждаются в озвучке
Вео Оф Шадоус нынче работает хуже Карателя, лол
ну потом скажут что им запретили)
Интересно кто? Студия Volition как бы закрылась, да и им дела нет до Карателя. Руссобит-М давно не существует
Представь себе все права на продукты Volition остались у Embracer. Они даже уже заявили, что Saints Row и Red Faction будут жить, но без Volition. Исходит игры явно в архивах Embracer.
У них и прав никаких нет...
вряд ли им будет дело до какой то там озвучки. Более актуальные игры переводят и ничего
Конечно. То что надо. Все ж уже переведено.) Дбл
Lol, легендарная озвучка Дюжева - это единственное, что может заставить хоть кого-то проходить эту игру в 2023.
за себя говори)