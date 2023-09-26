Mechanics VoiceOver анонсировали переозвучку игры "The Punisher"

На днях Mechanics VoiceOver анонсировали полную переозвучку игры про Карателя. Данная игра является экшеном от 3-го лица и была разработана уже почившей студией Volition (Серия Saints Row и Red Faction)

Хоть игра и была издана компанией Руссобит-М и полностью озвучена на русский, качество самой озвучки и перевода проверку временем не проходит, что и послужило поводом создания новой русской озвучки. На видео, которое прилагается к анонсу, показана вступительная заставка, в которой Фрэнк Касл расправляется с бандой якудз "Вечное солнце" и затем сдаётся в руки полиции.

Данный анонс никак не повлияет на выход уже заявленных локализаций Hi Fi Rush и The Callisto Protocol, поскольку локализацию делает новый куратор.