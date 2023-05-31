Puzzle Quest 3 01.03.2022
6.9 16 оценок

Игра-головоломка Puzzle Quest 3 стала доступна на консолях

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butcher69
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Бесплатная ролевая игра-головоломка Puzzle Quest 3 теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, объявили издатель 505 Games и разработчик Infinity Plus 2.

Puzzle Quest 3 впервые вышла для ПК через Steam, iOS через App Store и Android через Google Play 1 марта 2022 года.

Оригинальная ролевая игра в жанре "три в ряд" возвращается с совершенно новым приключением, предлагая классическое сочетание стратегических сражений с эпическими монстрами, уникальных классов героев и богатых фэнтезийных историй. Исследуйте мифические подземелья, находите ценную добычу и открывайте эпическое снаряжение, отправляясь в совершенно новое путешествие, чтобы стать следующей легендой Puzzle Quest!

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