Игра-головоломка Puzzle Quest 3 стала доступна на консолях ©

Бесплатная ролевая игра-головоломка Puzzle Quest 3 теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, объявили издатель 505 Games и разработчик Infinity Plus 2.

Puzzle Quest 3 впервые вышла для ПК через Steam, iOS через App Store и Android через Google Play 1 марта 2022 года.

Оригинальная ролевая игра в жанре "три в ряд" возвращается с совершенно новым приключением, предлагая классическое сочетание стратегических сражений с эпическими монстрами, уникальных классов героев и богатых фэнтезийных историй. Исследуйте мифические подземелья, находите ценную добычу и открывайте эпическое снаряжение, отправляясь в совершенно новое путешествие, чтобы стать следующей легендой Puzzle Quest!