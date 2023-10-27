Компания TeamKill Media выпустила релизный трейлер хоррор-шутера Quantum Error.
Вот как TeamKill Media описывает завязку игры:
Организация Объединенных Наций Америки интегрировала ИИ в повседневную жизнь. Monad, самая мощная технологическая компания в мире, создала систему Advanced Retinal Global Unity System, ARGUS, для активации и управления этим ИИ, обязательным для всех людей на Земле. Люди делятся на нужных и ненужных и будут активированы или не активированы в соответствии с профессиями, в которых они работают, что приведет к противодействию и формированию воинствующих групп.
Когда в 2109 году неизвестная сущность атакует исследовательский комплекс Monad Quantum Research Facility в 30 милях от побережья Калифорнии, охватывая его пламенем и переводя в режим полной изоляции, в пожарную службу Гарбоа в Сан-Франциско (Калифорния) посылается сигнал бедствия с просьбой о взаимопомощи.
Начальник пожарной службы Стерджис отвечает на вызов и отправляет вас - капитана Джейкоба Томаса, вашего напарника Шейна Косту и команду на вертолете на объект "Монада".
То, что начинается как простая миссия по спасению людей из горящего комплекса, вскоре превращается в кошмарное космическое путешествие, которое перенесет вас из реальности в другие миры, где вам придется бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей.
Окунитесь в мистику кинематографического сюжета шутера от первого и третьего лица, действие которого происходит в эпоху наступления Квантовой эры. Исследуйте и спускайтесь вглубь высокотехнологичного, но эзотерического комплекса Monad и дальше, к межзвездным путешествиям, встречаясь с врагами и боссами от привычных до необъяснимых. Вас ждут американские горки космического ужаса, когда вы все глубже и глубже погрузитесь в неизвестность.
Quantum Error выйдет 3 ноября на PlayStation 5, а на Xbox Series и ПК - позднее. Цифровые предзаказы включают трехдневный ранний доступ к игре, начиная с 31 октября.
Дата выхода на пк пока не известна, понятненько...
Господи, хоть бы эта игра не обосралась в плане оптимизации...