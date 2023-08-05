Quantum: Recharged выйдет на ПК и консолях 17 августа

Компания Atari объявила, что нацелилась на 17 августа 2023 года, дату выпуска своего последнего переосмысления Recharged, «Quantum: Recharged».
Выходящая на ПК в Steam и Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X|S, «Quantum: Recharged» — это настоящая жемчужина в стиле ретро, украшенная современными элементами. Спустя 40 лет после своего аркадного дебюта, эта игра Recharged расширяет классический игровой процесс с большим разнообразием смертоносных врагов и некоторыми новыми приемами, чтобы уравнять шансы.
В Quantum: Recharged игроки должны побеждать волны врагов, окружая и захватывая группы врагов своим кораблем, чтобы создать мертвые зоны наказания, которые уничтожат их. В Quantum: Recharged нет бортовых орудий, лазеров или ракет, чтобы сбивать врагов, и игрокам нужно избегать повреждений и продвигаться по все более сложным уровням, осваивая маневренность своего корабля.
Quantum: Recharged — это сплав безумного геймплея и быстрого решения проблем. Это визуальное космическое чудо, дополненное энергичным оригинальным саундтреком от отмеченного наградами композитора Меган Макдаффи, включающего парящие мелодии и заразительные биты.
Как в игровом автомате самолетики такие были за 15 копеек.