Quantum: Recharged выйдет на ПК и консолях 17 августа

Современная версия классической игры, которая вышла более 40 лет назад. Вы управляете кораблём, который должен сражаться с волнами врагов, используя свою уникальную способность — создавать мёртвые зоны, где все противники погибают. Вы не можете стрелять по врагам, а только обводить их своим кораблём. Вы должны быть ловкими и быстрыми, чтобы избегать лазеров, ракет и других атак.

Игра имеет два режима игры: Challenge Mode, где вы должны пройти 25 уровней разной сложности, и Arcade Mode, где вы должны выжить как можно дольше против усиливающихся врагов. Также вам доступны разнообразные усилители, которые помогут вам в бою, такие как бесконечные увороты, замораживание врагов или дополнительные жизни.