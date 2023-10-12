В EGS стартовала раздача Blazing Sails и QUBE Ultimate Bundle. На следующей неделе отдадут Evil Within и Eternal Threads ©

Epic Epic Games представила в своем магазине в этот четверг две новые бесплатные игры: Blazing Sails и QUBE Ultimate Bundle. Компьютерные игры будут доступны для бесплатного добавления в библиотеку до 19 октября, когда Epic Games Store начнёт раздачу The Evil Within и Eternal Threads.

Blazing Sails — это игра в жанре пиратской королевской битвы, в которой игроки сражаются со своей командой. Первоначально игра была выпущена 5 ноября 2020 года и сегодня поступила в Epic Games Store. Она была разработана Get Up Games и опубликована студией Iceberg Interactive.

QUBE Ultimate Bundle — игра от первого лица, в которой нужно решить несколько головоломок. В этом сборнике представлены первая и вторая игры франшизы, а также юбилейное издание первой игры. Его разработкой и публикацией занималась компания Toxic Games.