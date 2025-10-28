Разработчики MMORPG The Quinfall полностью удалят систему альянсов из игрового процесса

После тщательного анализа текущей ситуации в игре и её влияния на баланс было принято решение прекратить возможность объединяться в альянсы.

Причины решения включают несколько важных факторов. В настоящий момент наблюдается значительный дисбаланс сил из-за неравномерного распределения игроков между группировками, а также выявлены случаи злоупотребления механизмом, что негативно сказывалось на игровом процессе.

Основная задача разработчиков — создать более сбалансированную и справедливую игровую среду для всех участников. Удаление системы альянсов направлено на формирование равных условий для всех гильдий и предотвращение потенциальных злоупотреблений.

Все обновления будут нацелены на улучшение качества игрового процесса и создание более гармоничной атмосферы для каждого игрока.

Создатели The Quinfall поблагодарили игроков за помощь в улучшении игры и создании более комфортной атмосферы. При этом в студии не приводят комментариев по реакции сообщества на спорное нововведение.