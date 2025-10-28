ЧАТ ИГРЫ
The Quinfall 24.01.2025
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
5.6 69 оценок

Разработчики MMORPG The Quinfall полностью удалят систему альянсов из игрового процесса

KoRnEr KoRnEr

После тщательного анализа текущей ситуации в игре и её влияния на баланс было принято решение прекратить возможность объединяться в альянсы.

Причины решения включают несколько важных факторов. В настоящий момент наблюдается значительный дисбаланс сил из-за неравномерного распределения игроков между группировками, а также выявлены случаи злоупотребления механизмом, что негативно сказывалось на игровом процессе.

Основная задача разработчиков — создать более сбалансированную и справедливую игровую среду для всех участников. Удаление системы альянсов направлено на формирование равных условий для всех гильдий и предотвращение потенциальных злоупотреблений.

Все обновления будут нацелены на улучшение качества игрового процесса и создание более гармоничной атмосферы для каждого игрока.

Создатели The Quinfall поблагодарили игроков за помощь в улучшении игры и создании более комфортной атмосферы. При этом в студии не приводят комментариев по реакции сообщества на спорное нововведение.

4
2
Комментарии:  2
ApprovingVulpes

А я думал сова

ОгурчикЮрец

Эта игра развод еще жива, это же вроде с ней был скандал, что игра сделана из асетов текстур. Ну наверно пытаются хоть как то спасти игру.