В игру RaceRoom добавлено три автомобиля Porsche ©

Разработчики KW Studio рады объявить о новом сотрудничестве с Porsche Motorsports, благодаря этому три культовых автомобиля из Штутгартской конюшни появятся в дополнение Porsche Pack 2023, игроки увидят как последние гоночные модели, так и настоящую классику восьмидесятых годов, среди новинок Porsche 911 GT3 R (992) и Porsche 911 GT3 Cup (доступный в спринтерских гонках и в гонках на выносливость), а напоследок феноменальная классика Porsche 944 Turbo Cup 1987 года.