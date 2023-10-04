Событие "Пиратские сокровища" стартовало в Ragnarok Online Prime

С 4 по 17 октября 2023 года в игре Ragnarok Online Prime установлено новое обновление с наборами и ивентом "Пиратские сокровища". Во все портовые города Рагнарок прибыли пираты.

Поговорив с пиратом Черные Усы можно узнать про ежедневные задания от других NPC: Мьорн, Трюк, Мурмосса, Флинт.

Ищите сокровища, припасы, матросов и зомби для получения игровых напитков и валюты: бутылка рома, эликсир жизни, проклятая монета.

Выполнив задания в течение 3-х дней подряд можно забрать головной убор "Пиратский наглазник". За 500 монет предложено приобрести "Шляпу капитана".

Также можно отыскать менее ценные призы в аниме игре из закопанных сундуков с сокровищами.