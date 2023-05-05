RAILGRADE 29.09.2022
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Выход RAILGRADE в Steam и GOG состоится позже в этом году

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monk70
Новости

Независимый разработчик Minakata Dynamics объявил о самостоятельной публикации RAILGRADE в Steam и GOG в 2023 году.

В RAILGRADE игроки восстанавливают экономику внеземной колонии, которой плохо управляет корпорация Nakatani Chemicals. Создавая сложные производственные цепочки и растущие города с помощью настраиваемых поездов, игроки сравнивают этот опыт с ожившей детской моделью поезда. Включая более 60 сюжетных миссий, каждая из которых состоит из головоломок продолжительностью от 30 до 120 минут, игроки получат невероятную ценность, когда RAILGRADE выйдет в Steam и GOG.

Игроки хвалят ё за привыкание. Японские игроки в Твиттере стали называть его Похитителем времени. Среднее время игры в RAILGRADE составляет 14 часов, что делает ее одной из самых популярных игр о поездах согласно статистике PlayTracker. Самое быстрое время игры в скоростном прохождении составляет 50 часов. Самый длинный 320 часов.

Minakata Dynamics также объявила о дорожной карте развития на предстоящий год. Основные моменты включают полную поддержку Steam Deck, встроенный редактор карт Steam Workshop и процедурно сгенерированный режим песочницы. Предыдущие обновления включали дополнительные 10 часов сюжетного игрового процесса и модификаторы стиля игры.

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