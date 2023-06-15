Дополнение Downpour для платформера Rain World выйдет на консолях PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch 11 июля ©

Издатель Akupara Games и разработчик VIDEOCULT выпустят загружаемый контент Rain World «Downpour» для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 11 июля, объявили компании. В тот же день базовая игра Rain Pour будет впервые доступна для PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One.

Загружаемый контент впервые был запущен для ПК в Steam 19 января.

В Rain World вы — кочевой слизняк, хищник и добыча в нарушенной экосистеме. Берите свое копье и бросайте вызов промышленным отходам, добывая достаточно еды, чтобы выжить, но будьте осторожны — у других, более крупных существ есть тот же план… и слизнекоты выглядят восхитительно.

Загружаемый контент «Downpour» включает в себя сотни новых карт в десяти новых регионах, пять новых игровых персонажей с уникальными сюжетными линиями и концовками, два новых игровых режима и локальную совместную игру.