Релизный трейлер Rain World: Downpour отмечает выход дополнения на консолях ©

Rain World - стильная метроидвания от Videocult и Akupara Games. В Rain World игроки управляют уязвимым, но проворным "слизняком", который пытается выжить в странном и опасном мире.

До сих пор в мире, пропитанном дождем, можно было играть только в одиночку, но дополнение Downpour, которое уже доступно на консолях PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch после релиза на ПК, меняет ситуацию. DLC Downpour добавляет поддержку локального кооперативного режима для 4 игроков, пять новых играбельных персонажей и многое другое.