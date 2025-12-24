Rainbow Six Siege X вступает в бой с "Атакой титанов"

В PvP-шутере Tom Clancy's Rainbow Six Siege X стартовала масштабная коллаборация с культовым аниме «Атака титанов». В рамках кроссовера игрокам стали доступны два тематических набора, позволяющих погрузиться в атмосферу мира титанов.
Набор «Бронированный титан» за 2160 кредитов R6 включает скин для оперативника Oryx, раскраску «Титан-разрушитель» для T-5 SMG, значок «Разбитый герб» и фон для карточки «Неприступность». Вторая коллекция — «Микаса», также за 2160 кредитов, предлагает скин для Amaru, значок «Знак разведкорпуса», фон «Отвага Аккерманов» и раскраску «Надежность дерева» для G8A1. Оба скина представлены в трейлере кроссовера.
Думал оставить здесь развернутый комментарий о вреде коллабораций для серьезных милитари шутеров, о неуместных акциях и попытках срубить денег на рекламе сторонних проектов…
Но кроме «ну б***ь» уже нет эмоций!
p.s. А кому в 2025 не пофиг уже на атаку титанов???
финальный финал уже вышел ? или будет еще один ?
Ещё три как минимум // Александр Ковалёв
Типа они попробовали это в Ассасине, решили что получилось отлично и теперь пихают во все остальные франшизы?)) Эх, Юбики Юбики...
А была когда то хорошей самобытной игрой ,но испоганить все у юбиков лучше всего теперь получается
Пи*дец коллабы в тему конечно...А чё не с NFS?))