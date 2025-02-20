Слух: перезапуск Rainbow Six Siege будет бесплатным

Ubisoft внедрит агрессивную монетизацию и платных оперативников
Сразу несколько инсайдеров рассказали, что предстоящий перезапуск Rainbow Six Siege с индексом X выйдет в условно-бесплатном формате. Весь контент игры будет доступен в полном объеме, кроме оперативников.
Сообщается, что на старте игрокам будут доступны некоторые специалисты, а за других придется заплатить. При этом, если у игрока уже разблокирован определенный набор героев, то отнимать их никто не будет.
По сообщениям инсайдеров, с переходом на условно-бесплатную модель Ubisoft внедрит в Rainbow Six Siege X агрессивную монетизацию. В шутере появится больше скинов, а их стоимость возрастет.
Обладатели оригинальной Rainbow Six Siege получат так называемое Full Access-издание. Что в него войдет, неизвестно. Вероятно, все базовые оперативники и ряд других бонусов за лояльность.
Презентация Rainbow Six Siege X состоится 13 марта в 21:00 МСК. Авторы обещают обновленную графику, углубленный тактический геймплей и другие улучшения.
Помянем...
В свое время наиграл более 1000 часов. После внедрения абсурдных оперативников и смещения в сторону ESport вся компания дружно бросила играть.
Все мы будем скучать по любителям булетхолов и лежальщикам в тестурах трупов(нет)
О нет. Только не ф2п.
Теперь в каждой команде будет по 5 читеров, классно, а если их забанит, то они тут же зайдут обратно, вау
Бесплатным, ха ха! Издатель считает что ваше время ничего не стоит:)
Юбисофт бесплатно даже гадить при диарее не станет, уж если они вам что-то дают бесплатно, то это означает одно очевидное кое-что - товар, в данном случае, это вы.
Оплата с нашей стороны и интересное развлечение от разработчиков - честный обмен. Иллюзия халявы с психологическими приёмами для вытягивания денег и времени - муть, давно себя дискредитировавшая, способная погубить даже изначально неплохие концепции.
Это хорошо, за это спасибо.
ага , дадут скинчик на одного оперативника, а потом раздадут и этот скин через твич дробс, как это сделали близы) или какие нибудь бусты на 5 часов)) короче как обычно бесплатно врят ли что то годное или полезное дадут .
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