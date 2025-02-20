Слух: перезапуск Rainbow Six Siege будет бесплатным

Ubisoft внедрит агрессивную монетизацию и платных оперативников

Сразу несколько инсайдеров рассказали, что предстоящий перезапуск Rainbow Six Siege с индексом X выйдет в условно-бесплатном формате. Весь контент игры будет доступен в полном объеме, кроме оперативников.

Сообщается, что на старте игрокам будут доступны некоторые специалисты, а за других придется заплатить. При этом, если у игрока уже разблокирован определенный набор героев, то отнимать их никто не будет.

По сообщениям инсайдеров, с переходом на условно-бесплатную модель Ubisoft внедрит в Rainbow Six Siege X агрессивную монетизацию. В шутере появится больше скинов, а их стоимость возрастет.

Обладатели оригинальной Rainbow Six Siege получат так называемое Full Access-издание. Что в него войдет, неизвестно. Вероятно, все базовые оперативники и ряд других бонусов за лояльность.

Презентация Rainbow Six Siege X состоится 13 марта в 21:00 МСК. Авторы обещают обновленную графику, углубленный тактический геймплей и другие улучшения.