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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.2 1 850 оценок

Слух: перезапуск Rainbow Six Siege будет бесплатным

Simple Jack
Новости

Ubisoft внедрит агрессивную монетизацию и платных оперативников

Сразу несколько инсайдеров рассказали, что предстоящий перезапуск Rainbow Six Siege с индексом X выйдет в условно-бесплатном формате. Весь контент игры будет доступен в полном объеме, кроме оперативников.

Сообщается, что на старте игрокам будут доступны некоторые специалисты, а за других придется заплатить. При этом, если у игрока уже разблокирован определенный набор героев, то отнимать их никто не будет.

По сообщениям инсайдеров, с переходом на условно-бесплатную модель Ubisoft внедрит в Rainbow Six Siege X агрессивную монетизацию. В шутере появится больше скинов, а их стоимость возрастет.

Обладатели оригинальной Rainbow Six Siege получат так называемое Full Access-издание. Что в него войдет, неизвестно. Вероятно, все базовые оперативники и ряд других бонусов за лояльность.

Презентация Rainbow Six Siege X состоится 13 марта в 21:00 МСК. Авторы обещают обновленную графику, углубленный тактический геймплей и другие улучшения.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
dexxxx123

Помянем...

5
MrGamerDad

В свое время наиграл более 1000 часов. После внедрения абсурдных оперативников и смещения в сторону ESport вся компания дружно бросила играть.

3
Большая Флейта
смещения в сторону ESport вся компания дружно бросила играть.

Все мы будем скучать по любителям булетхолов и лежальщикам в тестурах трупов(нет)

-5
bysaturn

О нет. Только не ф2п.

0
Большая Флейта
Сразу несколько инсайдеров рассказали, что предстоящий перезапуск Rainbow Six Siege с индексом X выйдет в условно-бесплатном формате

Теперь в каждой команде будет по 5 читеров, классно, а если их забанит, то они тут же зайдут обратно, вау

0
Аристов--Черный

Бесплатным, ха ха! Издатель считает что ваше время ничего не стоит:)

Юбисофт бесплатно даже гадить при диарее не станет, уж если они вам что-то дают бесплатно, то это означает одно очевидное кое-что - товар, в данном случае, это вы.

Оплата с нашей стороны и интересное развлечение от разработчиков - честный обмен. Иллюзия халявы с психологическими приёмами для вытягивания денег и времени - муть, давно себя дискредитировавшая, способная погубить даже изначально неплохие концепции.

0
JustA_NiceGuy
Обладатели оригинальной Rainbow Six Siege получат так называемое Full Access-издание. Что в него войдет, неизвестно. Вероятно, все базовые оперативники и ряд других бонусов за лояльность.

Это хорошо, за это спасибо.

-1
rtnrwv

ага , дадут скинчик на одного оперативника, а потом раздадут и этот скин через твич дробс, как это сделали близы) или какие нибудь бусты на 5 часов)) короче как обычно бесплатно врят ли что то годное или полезное дадут .

3
AlexFoRestor

Press F to pay disrespect

-2