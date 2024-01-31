В Rainbow Six: Siege наконец-то появилась возможность продавать скины, некоторые из которых оцениваются в сотни долларов

Популярная серия сетевых шутеров Counter-Strike генерирует десятки миллионов прибыли, во многом благодаря удобной возможности для игроков продавать скины. Авторы игры фиксируют доход, а сами пользователи могут "заработать" на любимом хобби. Такая модель взаимодействия хорошо себя проявила только в Counter-Strike, а теперь она появится в тактическом шутере Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. И пока игроки позитивно оценивают её реализацию.

Ubisoft сообщила о появлении торговой площадки со скинами для Tom Clancy's Rainbow Six: Siege несколько месяцев назад, но лишь недавно она перешла на стадию бета-тестирования. Теперь у игроков есть возможность самостоятельно продавать скины на оружие и другие косметические предметы. Как сообщается, некоторые из доступных предложений оцениваются в сотни долларов. Самым ценным скином оказался набор "Ледник", который считается у игроков самым редким и при этом желанным набором в Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Получится ли рынку скинов Rainbow Six: Siege хотя бы приблизиться к рынку Counter-Strike, покажет только время. На данный момент пользователи оптимистично настроены. По мнению игроков, Ubisoft предлагает достаточно удобную и понятную площадку без излишеств, главный вопрос остается только к количеству доступного контента для продажи.