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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.3 1 765 оценок

Virtus.pro прошла в заключительный раунд группы на Six Invitational 2024

litellfox
Новости

Российская команда Virtus.pro успешно провела матч третьего раунда группового этапа на турнире Six Invitational 2024 по Rainbow Six Siege, одолев коллектив w7m esports со счетом 2:1.

Это уже вторая победа команды Павла p4sh4 Косенко на турнире Six Invitational 2024, где они были помещены в группу С. В заключительном матче группового этапа Virtus.pro сыграет с командой Bleed Esports.

Матч запланирован на 18 февраля, начало в 2:30 по московскому времени.

Турнир Six Invitational 2024 проходит в бразильском Сан-Паулу. Он стартовал 13 февраля, а завершится 25 февраля. Общий призовой фонд турнира по Rainbow Six Siege составляет 3 миллиона долларов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
kalavashok tribagov

настоящие ВП прошли на рмр, вот за этими ВП приятно наблюдать, Джейм Тайм в деле!

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