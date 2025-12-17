Ratatan готовится к масштабному обновлению Descent of the Dark Ratatan

Ratatan, ритм-рогалик от TVT и Ratata Arts, получит крупное обновление «Descent of the Dark Ratatan», выход которого запланирован на 25 декабря. Новый патч привнесёт свежую сюжетную арку и события, связанные с Тёмным Рататаном, а также переработает баланс игры, снижая чрезмерную зависимость прогресса от боёв.

После прохождения пятого мира откроется Эпизод 2, включающий новые события, такие как Игры Богини и встречи с грозными противниками. События с Тёмным Рататаном станут ключевыми для сюжета, органично связывая историю и игровой процесс. Битвы с Тёмным Рататаном отличаются от предыдущих сражений с боссами: они включают командование Тёмными Кобунами с помощью музыкальных сигналов и относятся к числу самых сложных боёв игры. Победа принесёт мощную мифическую экипировку, а новые Тёмные Рататаны будут постепенно добавляться в будущих патчах.

Система Ratakaruta получила функцию «Дуэт», открывающую доступ к мощным картам при усилении двух или более элементов. Новая функция «Гоття Богини» позволит конвертировать ненужное снаряжение и материалы в очки для эксклюзивных гоття-прокруток. Мультиплеерное лобби стало удобнее: добавлен случайный подбор и кнопка обновления списка комнат. Кроме того, в игру добавлены Легендарные аксессуары с уникальными случайными эффектами Decorune, расширяющие стратегические возможности игроков.

Обновление «Descent of the Dark Ratatan» обещает сделать Ratatan более насыщенной и сбалансированной, сочетая напряжённые сражения, глубокий сюжет и новые механики для построения колоды и экипировки.