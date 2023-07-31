Ratatan получила новый ролик в честь старта Kickstarter-кампании ©

Кампания Kickstarter для Ratatan, недавно анонсированной ритмической стратегии от создателей Patapon, уже запущена. Разработчикам требуется 20 миллионов иен (примерно 141 098 долларов США) для финансирования первоначального выпуска на ПК, с расширенной целью, превышающей 50 миллионов иен (примерно 351 672 доллара США) для консольных версий.

Ratatan погружается в roguelike-сцену в этой комбинации ритма и сайд-скроллера. Игроки могут отправиться в путь в одиночку или объединиться с друзьями в многопользовательской игре, в которой могут участвовать до четырех игроков! Участвуйте в масштабных рукопашных схватках, в которых более 100 персонажей борются за превосходство. Победите своих врагов, двигаясь в ритме запоминающегося, захватывающего саундтрека Ratatan в этом восхитительном, проникновенном приключении!

Почувствуйте ритм и используйте команды ритма в такт музыке, чтобы направить свой Cobun в том направлении, в котором вы хотите, чтобы он двигался. Рататан можно свободно перемещать, поэтому используйте здравый смысл, чтобы решить, где лучше всего отдавать приказы, где стоять в наступлении и когда отступать. Чувство ритма и стратегии имеют решающее значение, чтобы выжить в долгих приключениях, потеряв при этом как можно меньше кобун!

Ratatan использует очаровательную 2D-анимацию с движениями, наполненными яркой индивидуальностью. Кобуны, ваши верные и милые слуги, будут качаться, покачиваясь, выполняя ваши приказы, в то время как ваши враги будут пытаться запугать своими веселыми движениями, вдохнув еще больше жизни в мир Рататана.