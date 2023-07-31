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Ratatan TBA
8.5 6 оценок

Ratatan получила новый ролик в честь старта Kickstarter-кампании

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monk70
Новости

Кампания Kickstarter для Ratatan, недавно анонсированной ритмической стратегии от создателей Patapon, уже запущена. Разработчикам требуется 20 миллионов иен (примерно 141 098 долларов США) для финансирования первоначального выпуска на ПК, с расширенной целью, превышающей 50 миллионов иен (примерно 351 672 доллара США) для консольных версий.

Ratatan погружается в roguelike-сцену в этой комбинации ритма и сайд-скроллера. Игроки могут отправиться в путь в одиночку или объединиться с друзьями в многопользовательской игре, в которой могут участвовать до четырех игроков! Участвуйте в масштабных рукопашных схватках, в которых более 100 персонажей борются за превосходство. Победите своих врагов, двигаясь в ритме запоминающегося, захватывающего саундтрека Ratatan в этом восхитительном, проникновенном приключении!

Почувствуйте ритм и используйте команды ритма в такт музыке, чтобы направить свой Cobun в том направлении, в котором вы хотите, чтобы он двигался. Рататан можно свободно перемещать, поэтому используйте здравый смысл, чтобы решить, где лучше всего отдавать приказы, где стоять в наступлении и когда отступать. Чувство ритма и стратегии имеют решающее значение, чтобы выжить в долгих приключениях, потеряв при этом как можно меньше кобун!

Ratatan использует очаровательную 2D-анимацию с движениями, наполненными яркой индивидуальностью. Кобуны, ваши верные и милые слуги, будут качаться, покачиваясь, выполняя ваши приказы, в то время как ваши враги будут пытаться запугать своими веселыми движениями, вдохнув еще больше жизни в мир Рататана.

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