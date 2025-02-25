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Ratatan 2025 г.
Экшен, Стратегия, Инди, Музыка
7.5 15 оценок

Ритм-экшен Ratatan от создателя Patapon получил новый задорный геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Разработчики ритм-экшена Ratatan представили новый геймплейный трейлер во время ID@Xbox Showcase 2025. В ролике показаны сражения, продвижение по карте и механика ритмичного боя, где игроки ведут в атаку отряд героев, следуя заданному темпу.

Ключевая особенность игры – режим Fever. Чем точнее игрок попадает в ритм, тем быстрее активируется эта способность, усиливающая персонажей. Сюжет повествует о рататанах – оживших музыкантах-героях, обладающих уникальными умениями. Один вдохновляет союзников мегафоном, другой защищает их гитарными рифами.

Разработкой руководит Хироюки Котани, создатель Patapon. В команде также Кеммей Адачи (звукорежиссёр LocoRoco и Gran Turismo) и Кадзуто Сакадзири (продюсер The Eye of Judgment).

Ratatan выйдет в 2025 году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
metallurg666

У меня ребенок на эмуляторе ppspp на телевизоре играет! А у нас с женой в голове Пата Пата Пата Пон!

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Lev Lev

Горжусь!

0
RedOwl

Ну не знаю. Дизайн старых патапонов был как по мне сильно лучше.

0