Ритм-экшен Ratatan от создателя Patapon получил новый задорный геймплейный трейлер

Разработчики ритм-экшена Ratatan представили новый геймплейный трейлер во время ID@Xbox Showcase 2025. В ролике показаны сражения, продвижение по карте и механика ритмичного боя, где игроки ведут в атаку отряд героев, следуя заданному темпу.

Ключевая особенность игры – режим Fever. Чем точнее игрок попадает в ритм, тем быстрее активируется эта способность, усиливающая персонажей. Сюжет повествует о рататанах – оживших музыкантах-героях, обладающих уникальными умениями. Один вдохновляет союзников мегафоном, другой защищает их гитарными рифами.

Разработкой руководит Хироюки Котани, создатель Patapon. В команде также Кеммей Адачи (звукорежиссёр LocoRoco и Gran Turismo) и Кадзуто Сакадзири (продюсер The Eye of Judgment).

Ratatan выйдет в 2025 году.