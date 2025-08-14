Ритмичное безумие Ratatan выйдет в раннем доступе уже 19 сентября

После переноса релиза с июля, долгожданная ритмичная roguelike-экшен Ratatan стартует в раннем доступе на ПК через Steam 19 сентября. Полная версия появится позже на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК.

Проект, созданный автором Patapon Хироюки Котани совместно с Ratata Arts и TVT, обещает вернуть магию ритма, но в новом, масштабном формате. Игроки маршируют в такт музыке, управляя армией кобунов, участвуют в эпичных сражениях с более чем сотней персонажей и исследуют мир Redo — как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.

История переносит нас на остров Ратапорт, где милые, но отважные рататаны мечтают достичь Вечности и встретить легендарную богиню. Их путь лежит через сражения, стратегию и умелое использование силы песен и магических инструментов «Мелодиум».

Геймплей строится на ритмичных командах, отданных в такт музыке. Верно держите темп — и армия войдёт в FEVER MODE, усиливая атаки и превращая бой в танцевальное безумие. Визуально игра радует детализированной 2D-анимацией, а атмосферу поддерживает зажигательный саундтрек от Кеммея Адачи с особым треком от Дэвида Уайза.

Ratatan — это взрыв ритма, цвета и хаоса, который ждёт, чтобы вы взяли в руки барабаны судьбы.